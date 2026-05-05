Morre Sacha Carvalho, filho da deputada Heloísa Helena

247 - Sacha de Moraes Carvalho, filho da deputada federal Heloísa Helena, morreu na noite desta segunda-feira (4), no Rio de Janeiro, aos 42 anos. Ele estava internado havia cerca de dez dias no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e, segundo a família, faleceu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

Heloísa Helena lamentou a morte do filho e fez uma homenagem emocionada a Sacha Carvalho. “Te amo para sempre, meu primeiro filhotinho, meu primeiro grande amor. Com imensa dor, sei que devo te dizer: vá em paz”, escreveu a deputada.

De acordo com as informações da família, o sepultamento será realizado na capital fluminense, em uma cerimônia reservada aos familiares. Não foram divulgados outros detalhes sobre o velório.

Na mensagem publicada nas redes sociais, Heloísa Helena também agradeceu às equipes que prestaram atendimento ao filho, incluindo profissionais do Hospital Municipal Miguel Couto e integrantes do Corpo de Bombeiros.

Ao agradecer o atendimento recebido, a parlamentar voltou a defender o Sistema Único de Saúde (SUS) e criticou o subfinanciamento da área.

Heloísa Helena tem trajetória política ligada a Alagoas. Antes de assumir o atual mandato como deputada federal pelo Rio de Janeiro, foi vereadora em Maceió, deputada estadual, senadora e vice-prefeita da capital alagoana.