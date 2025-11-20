MP do DF solicita nova apuração sobre compra do Master pelo BRB

247 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) solicitou, nesta semana, a abertura de uma nova investigação para examinar a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). A iniciativa foi revelada pelo próprio TCDF, que informou haver indícios relevantes que justificam a continuidade das apurações.

No segundo comunicado divulgado pelo órgão, fonte original das informações, o Tribunal apontou possíveis “falhas de governança, ausência de diligência prévia adequada e riscos ao erário distrital” na condução das tratativas entre o BRB e o Master. O novo pedido de apuração foi motivado pelas respostas enviadas pelo banco estatal após ser cobrado a esclarecer detalhes sobre a operação.

O caso ganhou ainda mais repercussão após o Banco Central decretar a liquidação do Master na segunda-feira (18), medida acompanhada por uma operação da Polícia Federal para investigar irregularidades na instituição financeira. O proprietário do banco, Daniel Vorcaro, foi preso no mesmo dia, elevando a pressão sobre a análise das negociações anteriores.

Em seu envio de informações ao Ministério Público, o BRB afirmou que a transação com o Master integrava uma “estratégia de gestão e reciclagem de carteira de crédito, adotada desde 2021 com o objetivo de otimização de capital, aumento de eficiência e ampliação de resultados”. O banco acrescentou que, entre 2022 e 2025, realizou operações semelhantes com outras dez instituições financeiras.

O Ministério Público, porém, destacou que o BRB não apresentou documentos capazes de comprovar a regularidade da operação. A ausência desses registros, segundo o órgão, reforça a necessidade de aprofundar as investigações para avaliar se houve risco ao patrimônio público ou falhas relevantes de governança durante o processo.