Mulher de Alexandre de Moraes descobre entupimento em exame de rotina e coloca stents

247 – A advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi internada no começo deste mês no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para a colocação de stents nas artérias.

A informação foi confirmada ao UOL por três pessoas, segundo reportagem publicada na quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. De acordo com a apuração, a internação ocorreu na primeira semana de fevereiro, após a detecção de um entupimento em exames de rotina.

Internação em São Paulo e procedimento cardíaco

Conforme o que foi relatado, Viviane Barci de Moraes, de 56 anos, passou pelo procedimento para colocação de stents, descritos como pequenos tubos de malha metálica utilizados para desobstrução de artérias em quadros associados a problemas cardíacos.

A reportagem informa que a internação ocorreu no hospital Vila Nova Star, na capital paulista, e que a identificação do entupimento se deu durante exames de rotina. O texto também descreve o stent como um recurso empregado para restabelecer o fluxo sanguíneo em situações médicas que exigem intervenção para desobstrução.

O que se sabe, até agora, sobre o caso

As informações divulgadas apontam para um episódio detectado em acompanhamento médico regular e tratado com intervenção hospitalar na primeira semana de fevereiro, em São Paulo. O UOL afirma ter confirmado o procedimento com três fontes.

Não foram apresentados, no material fornecido, detalhes adicionais sobre o quadro clínico, o número de stents implantados, a duração exata da internação, nem boletins médicos. Assim, a dimensão do caso permanece restrita aos elementos descritos na apuração publicada.

Pressões e ataques: o contexto político em torno da família do ministro

O episódio ocorre, segundo o texto, em um ambiente de pressões e de preocupação com a segurança. A reportagem relata que Alexandre de Moraes e familiares vivem sob esquema rígido de proteção e sob ataques de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ainda segundo o UOL, essas hostilidades se inserem em um cenário de tensão política e institucional, em que o ministro é frequentemente colocado no centro de disputas públicas. O texto menciona, como parte desse contexto, a condenação de Jair Bolsonaro pelo STF, com pena de 27 anos e três meses de prisão, em um processo descrito como relacionado a uma trama golpista para se manter no poder em 2022, e afirma que o caso teria sido relatado por Moraes.