PF intima presidente da Unafisco para depor sobre vazamento de dados de ministros do STF

247 - A Polícia Federal intimou o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais (Unafisco), Kleber Cabral, para prestar depoimento nesta sexta-feira (20). A audiência será realizada por videoconferência. A intimação ocorreu após Cabral criticar as investigações contra um auditor fiscal da Receita Federal e outras três pessoas por suposto acesso a dados de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do SBT News.

Críticas à investigação e ao uso do inquérito das Fake News

Em entrevista à emissora, na quarta-feira (18), Cabral afirmou haver “utilização indevida do inquérito das Fake News”. Ele sugeriu que a investigação poderia ter sido motivada por interesse do ministro do STF Alexandre de Moraes em buscar como veio a público informação sobre um contrato da esposa, Viviane Barci, com o Banco Master.

Questionamento sobre “dado vazado” e contrato citado

Na mesma entrevista, Cabral questionou qual seria o dado supostamente vazado e afirmou que o documento citado não estaria na Receita Federal. “O que me parece dessa história: qual o dado vazado? É o contrato de R$ 129 milhões? Acho que já está claro que esse dado não está na Receita. A Receita não tem o contrato. Não saiu da Receita, saiu de algum outro lugar”, disse..

Reclamações sobre medidas e distinção entre acesso e vazamento

Cabral também declarou que a categoria estava indignada e afirmou ser “perigoso” ser auditor fiscal no Brasil. Ao comentar medidas já adotadas no caso, criticou, entre outros pontos, o uso de tornozeleira pelos investigados.

“Não tinha processo, não sido aberto sequer um procedimento disciplinar na nossa corregedoria. É muito assustador que isso esteja acontecendo no nosso país”, disse.

O presidente da Unafisco negou relação com vazamentos e sustentou que há diferença entre acesso e divulgação de informações. “Temos absoluta certeza que não tem nenhuma relação com tudo isso que tem sido falado de vazamentos”, afirmou.