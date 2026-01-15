TV 247 logo
      "Não fui nem sou controlador do extinto Banco Master", diz Tanure, em nota pública

      Empresário diz que "segue resiliente" investindo na recuperação de empresas que geram valor para a sociedade

      Nelson Tanure (Foto: Divulgação Alerj)

      247 - O empresário Nelson Tanure, acionista de empresas como Light, Prio e Gafisa, divulgou uma nota pública nesta quinta-feira 15, em que se defendeu das acusações de vínculo com o Banco Master. Leia a íntegra:

      "NOTA DE ESCLARECIMENTO  

       Na manhã desta quarta-feira (14/01/2026), fui surpreendido com um pedido  de “busca pessoal”, emitido pelo STF, que atendi com respeito e prontidão.  Na ocasião, meu celular foi recolhido. 

      Cena inusitada para mim, nessa quadra da minha vida, com mais de 50 anos  de vida empresarial nos mais diversos campos da economia brasileira. 

      A cobertura sobre o fato foi agravada pela publicação de inverdades, dando  ares de realidade ao que não passa de especulação.

      Diante disso, em respeito à minha história e à de todos que dela participam,  quero deixar uma mensagem aos que realmente me conhecem,  acompanham, que fazem ou fizeram negócio comigo ou com empresas das  quais participo. 

      1). NÃO fui nem sou controlador do extinto Banco Master, tampouco seu  sócio, ainda que minoritário, direta ou indiretamente, inclusive por meio de  opções, instrumentos financeiros, debêntures conversíveis em ações ou  quaisquer mecanismos equivalentes. 

       2) Mantivemos com o referido banco relações estritamente comerciais,  sempre na condição de cliente ou aplicador, assim como fazemos com  outras instituições financeiras no Brasil e no exterior. Essas relações  envolveram aplicações financeiras, operações de crédito, gestão de fundos  e aquisição de participações societárias, sem qualquer ingerência na gestão  ou conhecimento das outras operações internas dessas instituições. Todas  as operações foram realizadas em estrita conformidade com a legislação e  a regulamentação vigentes. 

      3) Jamais tivemos participação, ou sequer conhecimento, de eventuais  relações mantidas pelo extinto Banco Master com terceiros, sejam eles  Reag, BRB, Fictor ou outras instituições financeiras, fundos de pensão,  fundos árabes, RPPA, entes públicos, políticos ou quaisquer outros agentes baseados em Brasília. 

      4) Os recursos financeiros que investimos, com resultados positivos ou não,  têm origem exclusivamente em nossa trajetória empresarial, que gerou e  segue gerando milhares de empregos e riqueza para a sociedade brasileira, e no crédito construído ao longo de décadas de atuação responsável no  mercado. 

      5) Há bastante tempo vínhamos reduzindo gradualmente nossa exposição ao referido banco. Neste momento, os valores eventualmente  remanescentes correspondem a perdas suportáveis, próprias de operações  de tomadores de risco. 

      Permaneço, como sempre estive, à disposição das autoridades e da Justiça  para cooperar, demonstrando a correção da minha conduta. Tenho fé, e  plena confiança na seriedade das investigações, de que todos os fatos  relacionados a mim serão devidamente esclarecidos e de que ficará  comprovado que minhas relações com o extinto banco foram integralmente  lícitas, ainda que, infelizmente, tenham nos acarretado bastantes prejuízos. 

      Sigo resiliente, com a serenidade de quem sempre conduziu seus negócios  com responsabilidade e trabalho, investindo na recuperação de empresas  que geram valor para o Brasil.

       Nelson Tanure 

      Empresário e Investidor"

