Em nota, Tanure diz que era cliente e não sócio do Banco Master

247 - O empresário Nelson Tanure se manifestou após ser alvo da segunda fase da Operação Compliance, deflagrada nesta quarta-feira (14) pela Polícia Federal, e negou qualquer relação de natureza societária com o Banco Master. Investigado por suspeita de controlar a instituição financeira, Tanure afirma que sua ligação com o banco se restringia à condição de cliente, sem participação acionária ou influência na administração. Segundo o Metrópoles, o empresário teve o telefone celular apreendido no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, pouco antes de um voo com destino a Curitiba, marcado para as 7h30.

Ação da PF e apreensão de celular

A investigação envolve o Banco Master, ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, que atualmente cumpre prisão domiciliar. A Polícia Federal apura a suspeita de que Tanure teria controle indireto da instituição, hipótese negada pelo empresário por meio de sua defesa. Segundo o comunicado divulgado pelos advogados, a única medida adotada contra Tanure até o momento foi a apreensão do aparelho celular durante a ação no aeroporto.

Investigação do MPF e suspeitas levantadas

As apurações tiveram origem em um inquérito instaurado pelo Ministério Público Federal (MPF), que aponta supostos indícios de crime e eventual indução de investidores a erro. A investigação segue sob acompanhamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Defesa nega sociedade com o Banco Master

Em nota, a defesa de Tanure destacou o histórico profissional do empresário no mercado financeiro e ressaltou que ele jamais enfrentou processos criminais. "O empresário NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE, que tem décadas de experiência profissional no mercado de valores mobiliários, jamais enfrentou qualquer processo criminal em razão de suposta prática delitiva no contexto das empresas em que é ou foi acionista", diz um trecho do comunicado.

"Nesse sentido, e não tendo qualquer relação de natureza societária com o BANCO MASTER S/A, do qual foi cliente nos últimos anos, nas mesmas condições em que é igualmente atendido por outras instituições financeiras conhecidas do mercado, o empresário NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE informa que a única medida que lhe foi imposta se resumiu à apreensão de seu aparelho de telefone celular, de modo que com isso o empresário tem certeza de que no decorrer das apurações promovidas pelo STF restará definitivamente demonstrada a inexistência de qualquer pretensa prática ilícita oriunda dessa relação", completa o texto.