Toffoli autoriza perícia da PF em dados de operação contra Banco Master

247 - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (15) peritos da Polícia Federal a acessarem o material apreendido na Operação Compliance Zero.

Os peritos terão "livre acesso" ao matertial apreendido e contarão com o apoio da Procuradoria-Geral da República (PGR), diz a decisão.

A Polícia Federal cumpriu na quarta-feira mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro em nova fase da operação sobre fraudes no Banco Master, segundo decisão do ministro Toffoli, no âmbito da investigação sobre esquema de fraudes na instituição financeira.

A operação também estabeleceu medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões, de acordo com comunicado da PF.

O pedido da PF em relação a Vorcaro foi justificado pela necessidade de realização de novas diligências, uma vez que medidas anteriores contra ele tiveram objeto mais restrito, além da “evidência da prática de novos ilícitos, supostamente cometidos pelo investigado”.