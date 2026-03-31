'Não vamos sossegar enquanto o preço do diesel não parar de subir', afirma Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (31) que não pretende recuar diante da alta do diesel e destacou que o aumento do combustível deve impactar diretamente a inflação e o preço dos alimentos. A declaração foi feita durante um evento em São Paulo, onde também comentou os efeitos do cenário internacional sobre a economia brasileira.

Ao abordar o tema, Lula associou a elevação dos combustíveis a conflitos geopolíticos e defendeu a necessidade de paz global como forma de conter pressões econômicas. “E agora o que está acontecendo com a guerra no Irã? O preço do combustível está subindo. E o preço do combustível subindo vai chegar no alface, vai chegar no feijão, vai chegar no arroz, vai chegar em tudo o que a gente come”, afirmou.

O presidente também direcionou críticas aos países que integram o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), cobrando responsabilidade diante das tensões internacionais. “Então é preciso dar um recado para esses cinco senhores que estão membros do Conselho de Segurança da ONU. O mundo precisa de paz, o mundo não precisa de guerra”, declarou.

Em tom enfático, Lula reforçou que o governo seguirá atento ao tema e não pretende se omitir diante da escalada de preços. “Não vamos sossegar enquanto o preço do óleo diesel não parar de subir”, disse.

O evento contou com a participação de ministros, entre eles Camilo Santana, da Educação, e Geraldo Alckmin, responsável pela área de Desenvolvimento Econômico. Durante a agenda, Lula também confirmou Alckmin como seu candidato a vice em uma eventual disputa pela reeleição.