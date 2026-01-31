Negão, Abacate e Caramelo: onda de ataques a cães choca o país

247 - A comoção provocada pelo assassinato do cachorro comunitário Orelha, em Florianópolis (SC), abriu espaço para a revelação de uma sequência de episódios de extrema violência contra cães em diferentes regiões do Brasil. Desde que o caso, ocorrido no início do mês, se tornou público, pelo menos outras cinco ocorrências semelhantes vieram à tona em um intervalo de poucos dias, ampliando o debate sobre maus-tratos e proteção animal no país, relata o jornal O Globo.

De acordo com o levantamento, três dos animais atacados não resistiram aos ferimentos e morreram. Assim como no episódio envolvendo Orelha, dois dos novos casos ocorreram na região Sul do país, além de dois no Sudeste e outros dois no Nordeste, segundo informações divulgadas após a repercussão nacional do crime inicial.

Um dos episódios mais recentes ocorreu em Campo Bom, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). Na última terça-feira, um cachorro comunitário conhecido como Negão foi atingido por um disparo durante uma abordagem da Brigada Militar no bairro Barrinha. O animal foi socorrido pela ONG Campo Bom Pra Cachorro e levado para uma clínica veterinária parceira, onde permanece internado. O caso passou a ser acompanhado por autoridades locais e gerou forte reação após a divulgação de imagens do momento do disparo nas redes sociais. A ocorrência está sob investigação da Corregedoria-Geral da Brigada Militar, por determinação da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, e as circunstâncias da ação seguem em apuração.

Também na terça-feira, outro caso terminou de forma fatal em Toledo, no Paraná. O cachorro comunitário Abacate foi encontrado ferido por tiros durante a manhã e chegou a ser socorrido por moradores do bairro Tocantins. Encaminhado a uma clínica veterinária, o animal passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu. A coordenadora de Proteção e Defesa Animal do município, Cinthia Moura, informou que a médica veterinária responsável pelo atendimento entrou em contato para relatar a gravidade do caso. A Polícia Civil do Paraná investiga o crime.

Na quarta-feira, a Zona Leste de São Paulo registrou mais um ataque brutal. O cão Caramelo, conhecido e cuidado por moradores do bairro Jardim Três Marias, foi morto a tiros nas proximidades da Avenida Ragueb Chohfi. Segundo o boletim de ocorrência, o animal foi atingido por ao menos dez disparos durante uma confusão envolvendo um homem e uma mulher nas imediações de um shopping. Após os tiros, o autor fugiu e, até o momento, não foi identificado.

No Nordeste, um episódio igualmente violento foi registrado na Barra dos Coqueiros, em Aracaju. O cachorro Zico foi atacado com golpes de facão por um morador, identificado por câmeras de segurança. O animal chegou a ser resgatado e passou por cirurgias após ter o focinho e o globo ocular atingidos, mas morreu na noite de quinta-feira. O suspeito foi preso preventivamente no dia seguinte, e a Polícia Civil segue investigando o caso, que inclui a perícia do corpo do cão.

Outro caso ocorreu em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Um cachorro cuidado por moradores do bairro Ponte Alta foi esfaqueado na noite de quinta-feira. A Polícia Militar foi acionada por uma moradora que prestou socorro ao animal e indicou o paradeiro do suspeito. Um homem de 46 anos foi localizado em Barra Mansa, cidade vizinha, e preso por suspeita de maus-tratos. O estado de saúde do cão não foi divulgado pelas autoridades.