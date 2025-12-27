Nikolas chama Moraes de ditador após prisão de Filipe Martins e cobra reação de senadores

247 - O deputado federal Nikolas Ferreira reagiu publicamente, no sábado (27), à nova prisão de Filipe Martins, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A manifestação ocorreu um dia após a prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, durante uma tentativa de fuga.

Na mensagem, o parlamentar associou a decisão judicial a uma tentativa de desviar a atenção de outro caso em evidência e questionou o fundamento jurídico da medida.

“Enquanto o escândalo do Banco Master explode no seu colo, Alexandre de Moraes prende Filipe Martins novamente. O motivo? ‘Risco de fuga de terceiros’”, escreveu o deputado, ao comentar a decisão que levou à nova detenção.

Na sequência, Nikolas Ferreira elevou o tom das críticas ao ministro do STF e direcionou um apelo direto ao Congresso Nacional. “Uma aberração jurídica de um ditador que usa a liberdade alheia para desviar o foco de suas próprias suspeitas. O Senado é o único que tem poderes pra parar esse cara. Reajam, Senadores”, afirmou.

A manifestação do parlamentar ocorre no mesmo dia em que veio a público a decisão de Alexandre de Moraes que autorizou a prisão domiciliar de dez condenados no julgamento da trama golpista, reforçando o clima de tensão política em torno das ações do Supremo Tribunal Federal e das reações de integrantes do Legislativo.