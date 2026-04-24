Treta na direita: Nikolas Ferreira compara Jair Renan a “toupeira cega” em embate nas redes

247 - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez críticas públicas ao vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) nesta sexta-feira (24), ao afirmar que a "capacidade cognitiva" do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro “não alcança a de uma toupeira cega”. A declaração foi publicada nas redes sociais e ocorre em meio a tensões internas no Partido Liberal (PL).

O embate começou após Nikolas afirmar que enviaria uma “emenda para internar vocês em um hospício”, provocando reação de Jair Renan em tom irônico.

A resposta do vereador foi breve e fez referência a um meme popular: “Galvão…”. Em seguida, outro perfil interagiu com “Diga, Tino”, ao que Jair Renan completou: “Sentiu.” Nikolas então compartilhou a conversa e reforçou o ataque: “Se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega”.

O episódio ocorre em um contexto de cobranças públicas dentro do próprio PL. Na terça-feira (21), o influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo criticou a atuação de Nikolas Ferreira nas redes sociais, citando dados sobre a baixa frequência de menções ao senador Flávio Bolsonaro.

Em sua publicação, Figueiredo afirmou: “Ora ora ora… A verdade é uma arma poderosa, não? E as críticas (nem a Folha chama de ‘ataques’), com cobrança de vocês, funcionaram e fizeram o rapaz começar a se mexer.” Ele também acrescentou que haverá monitoramento da atuação digital de integrantes do partido: “Vai ter fiscalização de rede social e cobrança de apoio sim (se você estiver no partido).”

Outro integrante do PL, o deputado Mário Frias, também manifestou insatisfação, ainda que sem citar diretamente Nikolas. “O que justifica um político do partido dedicar 1,84% das suas postagens para divulgar o Flávio? Esse é o quanto de esforço o país merece para nos livrarmos da tirania que prende senhores de idade?”, escreveu.

Ainda na terça-feira (21), o ex-vereador Carlos Bolsonaro anunciou que está realizando um levantamento interno sobre o engajamento de lideranças do partido com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Em sua publicação, ele criticou a baixa mobilização: “É estarrecedor perceber que a esmagadora maioria não tem sequer uma postagem sobre o tema há mais de 4 meses iniciadas a corrida eleitoral.”

Carlos também indicou que levará o tema à direção do partido, defendendo maior engajamento: “Quem quer vencer precisa agir, comunicar e vestir a camisa.”