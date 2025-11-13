No aniversário de 95 anos do MEC, Lula entrega Ordem Nacional do Mérito Educativo

247 - A celebração dos 95 anos do Ministério da Educação (MEC) ganha destaque nesta sexta-feira (14), com a entrega da Ordem Nacional do Mérito Educativo em Brasília. O evento, que reúne autoridades, educadores e homenageados no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), marca mais um capítulo nas comemorações da pasta ao longo de 2025.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conduz a premiação a partir das 15h, reconhecendo profissionais que se destacaram pela dedicação ao aperfeiçoamento do ensino e pelo impacto positivo na educação nacional. A edição deste ano contempla contribuições realizadas em 2024 e 2025.

Criada em 1955 e regulamentada pelo Decreto nº 4.797/2003, a Ordem Nacional do Mérito Educativo é dividida em cinco graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. As indicações partem do ministro da Educação e são oficializadas por decreto presidencial, após análise favorável do Conselho da Ordem.

A solenidade integra um conjunto de ações promovidas ao longo de 2025 para marcar a trajetória do MEC, criada em 14 de novembro de 1930.