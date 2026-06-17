No G7, Lula diz não querer Guerra Fria entre EUA e China

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (17), durante atividades relacionadas à cúpula do G7, realizada na França, que o Brasil não deseja uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Segundo a CNN Brasil, ao comentar a rivalidade entre Washington e Pequim, Lula ressaltou que o Brasil pretende manter sua autonomia e defender relações equilibradas com ambos os países.

A declaração reforça a posição do governo brasileiro em defesa do diálogo e da cooperação internacional diante das crescentes disputas geopolíticas entre as duas maiores economias do planeta.

Lula defende autonomia e diálogo internacional

Durante sua manifestação, o presidente brasileiro destacou que a melhor saída para as divergências globais é a ampliação dos canais de negociação entre as nações. “Defendemos que os EUA sejam os EUA, que a China seja a China e nós sejamos nós”, afirmou Lula.

A declaração sintetiza a estratégia diplomática adotada pelo Brasil nos últimos anos, baseada na defesa do multilateralismo e na preservação da soberania nacional nas relações internacionais.

Rivalidade entre EUA e China domina debates globais

A fala do presidente ocorre em um momento de intensificação das disputas entre Estados Unidos e China em áreas como comércio, tecnologia, segurança e influência geopolítica. O tema tem ocupado espaço central nas discussões internacionais e também nos debates promovidos durante a cúpula do G7.

Ao rejeitar a lógica de uma nova Guerra Fria, Lula reforçou a necessidade de ampliar o diálogo entre os países e buscar soluções negociadas para os desafios globais, evitando o aprofundamento das tensões entre as grandes potências.

Brasil busca equilíbrio nas relações internacionais

A posição defendida pelo presidente está alinhada à política externa brasileira, que procura manter relações diplomáticas e econômicas tanto com os Estados Unidos quanto com a China, dois dos principais parceiros estratégicos do país.

A declaração de Lula durante os encontros do G7 reafirma a defesa de uma ordem internacional baseada na cooperação, no respeito à soberania dos países e na busca de soluções negociadas para os conflitos globais.