"Noite das astronautas": entenda como foi a farra de Vorcaro com políticos brasileiros

247 - A chamada “noite das astronautas”, festa temática atribuída a Daniel Vorcaro, ex-CEO do Banco Master, integrou uma sequência de eventos de luxo realizados em Nova York para entreter políticos e autoridades brasileiras, com gastos que chegaram a pelo menos R$ 11,9 milhões em valores de 2024, segundo documentos citados pela Polícia Federal. A programação incluiu degustação de uísques e charutos, jantar e uma confraternização em suíte presidencial com mulheres vestidas como astronautas, informa Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Os valores constam de uma planilha apreendida no celular de Vorcaro e incluída na representação da PF que embasou a oitava fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em 26 de maio. A operação teve busca e apreensão contra o então governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e outros sete alvos.

Dinâmica da festa em Nova York

De acordo com relatos de fontes que estiveram no evento, a festa conhecida como “noite das astronautas” ocorreu em uma suíte presidencial em Nova York. A dinâmica, segundo esses relatos, envolvia um ambiente reservado, frequentado por convidados homens, no qual mulheres russas e ucranianas circulavam vestidas com malhas prateadas e acessórios de vidro na cabeça, em visual que remetia a trajes espaciais.

As mulheres foram descritas nos documentos como “artistas” contratadas para “performances”. Ainda conforme os registros, os custos incluíam logística e equipe de gerenciamento, além de taxas sem detalhamento adicional. O evento ficou conhecido justamente pelo figurino usado pelas participantes, associado à estética de astronautas.

A festa não teria sido um episódio isolado. Ela integrou uma agenda de recepções bancadas por Vorcaro durante a presença de autoridades brasileiras em Nova York. Além da confraternização temática, a programação incluiu um jantar e uma degustação de uísques e charutos no The Carnegie Club, endereço exclusivo de Manhattan situado próximo ao Central Park e à Quinta Avenida.

Gastos milionários em artistas, logística e eventos

Somente os eventos relacionados à festa temática e ao jantar teriam custado mais de US$ 721 mil, o equivalente a R$ 3,7 milhões na cotação da época. Um e-mail enviado a Vorcaro discriminava 526,2 mil euros para bancar “artistas, performances com logística e equipe de management [gerenciamento]” e outros 109,2 mil euros referentes a “taxas”.

Os pagamentos foram feitos por wire transfer, modalidade de remessa internacional usada nos Estados Unidos. O documento enviado ao ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF), também menciona despesas com “festas”, equipamentos de som e luz, produção de evento e hospedagem de equipe, que somariam US$ 545,2 mil, cerca de R$ 2,8 milhões.

A investigação ainda registrou US$ 44,6 mil em despesas descritas como pagamento de “pacote de comidas e bebidas e green room” das artistas, além de “consumo de extras no hotel dos hóspedes” entre 12 e 16 de maio. Com a soma dos itens, os gastos atribuídos aos eventos em Nova York chegaram a R$ 11,9 milhões.

Degustação com uísque e charutos

Outro ponto central da agenda foi a degustação de uísques e charutos oferecida por Vorcaro no The Carnegie Club. O evento custou pouco mais de US$ 1 milhão, aproximadamente R$ 5,3 milhões. O ex-CEO do Banco Master teria bancado a locação do espaço, os charutos e as bebidas liberadas aos convidados.

Os participantes deixaram o local com uma garrafa de Macallan 25 anos, avaliada em R$ 30 mil, e uma caixa de charutos cada um. Apenas os uísques representaram R$ 3,5 milhões da conta.

Entre os presentes na degustação estavam Daniel Vorcaro, Cláudio Castro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e os deputados federais Hugo Motta (Republicanos-PB), Marcos Pereira (Republicanos-SP), Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e Doutor Luizinho (PP-RJ). Na época, alguns parlamentares eram citados como possíveis candidatos à presidência da Câmara dos Deputados. Motta foi eleito para o cargo em fevereiro do ano seguinte.

Jantar no restaurante de Salt Bae

A PF também obteve diálogos em um dos celulares de Vorcaro que indicam a organização de um jantar para Cláudio Castro no restaurante Nusr-Et, do chef turco Salt Bae, em Nova York. O local, em Manhattan, é conhecido por pratos de alto valor e apresentações extravagantes, como carnes com folhas de ouro.

Ao receber o convite de Vorcaro pelo WhatsApp, Castro respondeu: “Você não existe”. Em outra mensagem, enviada a um auxiliar que organizava o jantar, o banqueiro orientou: “Pede aquela carne de ouro ou alguma especial pra ele ir [à mesa]”, em referência a Salt Bae, que estava na filial nova-iorquina na ocasião.

O documento da PF não informa quanto custou esse jantar específico. A representação, porém, cita outro banquete do político do PL pago por Vorcaro um ano antes, no mesmo restaurante. Segundo a investigação, o banqueiro não compareceu ao jantar, mas desembolsou US$ 13,3 mil, cerca de R$ 66 mil.

Londres também teve degustação bancada por Vorcaro

Os registros encontrados em celular de Vorcaro indicam ainda outra degustação de uísques custeada pelo ex-CEO do Banco Master, desta vez em Londres. O evento ocorreu no mês anterior à agenda em Nova York, durante o Fórum Jurídico Brasil de Ideias, organizado pelo Grupo Voto e financiado pelo Banco Master.

A conferência aconteceu em um hotel de luxo no Reino Unido e teve como destaque o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os registros apontam gasto de US$ 640,8 mil, cerca de R$ 3,2 milhões, em uma degustação no clube George, no bairro de Mayfair, uma das áreas mais caras de Londres.

Segundo o Poder360, estiveram no clube George os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do STF; o ex-ministro da Corte e então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski; Benedito Gonçalves, magistrado do Superior Tribunal de Justiça (STJ); o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues; o procurador-geral da República, Paulo Gonet; o presidente da Câmara, Hugo Motta; Ciro Soares, advogado de Vorcaro; além do próprio banqueiro.