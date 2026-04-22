Novas regras do MCMV, que ampliam acesso à casa própria e beneficiam classe média, passam a valer a partir de hoje

247 - As novas regras do programa Minha Casa, Minha Vida passaram a valer nesta quarta-feira (22), ampliando o acesso ao financiamento imobiliário no país. As operações serão realizadas pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. As informações foram divulgadas pelo g1.

Com as mudanças, o programa agora contempla imóveis de até R$ 600 mil e famílias com renda mensal de até R$ 13 mil, ampliando significativamente o público atendido. A atualização eleva os limites de renda em todas as faixas e aumenta o valor máximo dos imóveis financiados, o que, na prática, permite a aquisição de unidades maiores ou melhor localizadas, com taxas de juros mais baixas que as do mercado.Os novos tetos de renda foram reajustados em todas as categorias. A faixa 1 passa a atender famílias com renda de até R$ 3.200, enquanto a faixa 2 sobe para R$ 5 mil. Já a faixa 3 amplia o limite para R$ 9.600, e a faixa 4 chega a R$ 13 mil mensais. Essa reconfiguração permite que famílias que antes estavam fora do programa passem a se enquadrar em condições mais vantajosas.

Segundo especialistas, a principal mudança está na migração de famílias entre faixas, reduzindo o custo do financiamento. Pessoas que antes estavam em categorias com juros mais altos agora passam a ter acesso a taxas menores. “Com o mesmo salário, é possível adquirir um imóvel melhor ou exigir uma entrada menor, já que o crédito ficou mais acessível e as taxas dentro do programa são mais baixas", afirma a advogada Daniele Akamine, especialista em mercado imobiliário.Além da renda, os limites dos imóveis também foram ampliados. Nas faixas 1 e 2, os valores variam entre R$ 210 mil e R$ 275 mil, dependendo da localidade. Na faixa 3, o teto passou de R$ 350 mil para R$ 400 mil. Já na faixa 4, o limite foi elevado de R$ 500 mil para R$ 600 mil, ampliando o acesso a imóveis de padrão mais elevado.

O impacto das mudanças deve atingir diretamente a classe média, que vinha enfrentando dificuldades para financiar imóveis devido às altas taxas de juros fora do programa. De acordo com o governo federal, cerca de 87,5 mil famílias devem ser beneficiadas com as novas condições.A economista Ana Maria Castelo, do FGV Ibre, avalia que a ampliação ocorre em um contexto desafiador para o setor. “Pessoas que estavam logo acima da faixa de corte do programa agora passam a ser incluídas, ampliando o acesso da classe média à casa própria”, afirma.

O cenário recente de juros elevados também contribuiu para a reformulação do programa. A taxa básica de juros, a Selic, chegou a permanecer próxima de 15% ao ano, encarecendo o crédito imobiliário fora do MCMV. Mesmo com leve recuo, o patamar ainda é considerado alto, o que reforça a importância de programas com taxas subsidiadas.Nos últimos anos, o Minha Casa, Minha Vida tem desempenhado papel central no mercado da construção civil. Segundo especialistas, o programa foi responsável por sustentar o setor em 2025, especialmente diante das dificuldades enfrentadas pela classe média fora das condições subsidiadas.Com a ampliação dos limites de renda e dos valores dos imóveis, o governo busca não apenas facilitar o acesso à moradia, mas também estimular a atividade econômica no setor imobiliário, ampliando o alcance do programa em um curto intervalo de tempo.