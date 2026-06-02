Novo embaixador dos EUA no Brasil defendeu sequestro de Nicolás Maduro

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta segunda-feira (1º) o deputado estadual Daniel Perez para assumir a embaixada americana no Brasil. O nome ainda precisa ser aprovado pelo Senado dos Estados Unidos antes de ser confirmado no cargo.

A informação foi publicada pela BBC News Brasil. Aos 38 anos, Perez é presidente da Câmara dos Representantes da Flórida, órgão equivalente a uma Assembleia Legislativa no Brasil, e integra o Partido Republicano. Aliado de Trump e identificado com o movimento MAGA, ele manifestou apoio público às ações do presidente americano no hemisfério, inclusive às medidas que resultaram na captura de Nicolás Maduro, episódio classificado pelo Brasil como sequestro em reunião da Organização dos Estados Americanos.

Aliado de Trump e do movimento MAGA

Daniel Perez preside desde 2024 a Câmara dos Representantes da Flórida. Deputado estadual desde 2017, ele já havia sido citado no ano passado como possível candidato ao cargo de procurador-geral do estado.

Nas redes sociais, Perez costuma adotar o slogan Make America Great Again, conhecido pela sigla MAGA e associado diretamente ao movimento político liderado por Donald Trump. Em português, a expressão significa “Faça a América Grande Novamente”.

Segundo a BBC News Brasil, Perez também costuma usar suas plataformas digitais para defender as principais pautas do presidente americano. Em uma publicação no X, ele afirmou que Trump havia tomado “medidas decisivas para trazer paz e segurança ao nosso hemisfério” e para desferir “um grande golpe contra os cartéis de drogas que lucram com a morte e a destruição de vidas americanas”.

A declaração se insere no contexto da ofensiva dos Estados Unidos contra Nicolás Maduro. O governo brasileiro classificou a captura do dirigente venezuelano como um sequestro e apontou violação da soberania da Venezuela.

Filho de imigrantes cubanos e deputado desde 2017

Filho de imigrantes cubanos, Daniel Perez nasceu em Nova York e se mudou ainda criança para a Flórida, em 1993. Advogado, formou-se pela Faculdade de Direito da Loyola University New Orleans.

Perez é casado e pai de três filhos. De acordo com informações divulgadas em seu site oficial, sua atuação parlamentar tem como foco temas ligados ao bem-estar infantil, saúde, fortalecimento das famílias, educação e integridade eleitoral.

A trajetória política do indicado por Trump está ligada ao avanço da direita republicana na Flórida, estado que se tornou uma das principais bases eleitorais do trumpismo nos Estados Unidos.

Embaixada está vaga desde janeiro de 2025

Caso seja aprovado pelo Senado americano, Daniel Perez será o primeiro embaixador dos Estados Unidos no Brasil desde a saída de Elizabeth Bagley, indicada pelo ex-presidente Joe Biden.

A embaixada americana em Brasília está vaga desde janeiro de 2025, quando Donald Trump retornou à Casa Branca. A escolha de Perez sinaliza a intenção do governo americano de colocar no posto um aliado político direto do presidente dos Estados Unidos, com forte identificação com a agenda MAGA e com as diretrizes mais duras da política externa trumpista para a América Latina.

A indicação ocorre em um momento sensível das relações entre Washington e governos latino-americanos, especialmente após a captura de Nicolás Maduro e a reação de países da região contra a intervenção americana na Venezuela.