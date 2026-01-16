Número dois de Lewandowski deixa o governo, mas deve auxiliar na transição

247 - O advogado Manoel Carlos de Almeida deixou nesta quinta-feira (15) o cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça, encerrando sua passagem pela cúpula da pasta após um período de interinidade. Ele ocupava a função desde a saída de Ricardo Lewandowski e chegou a assumir a chefia do ministério de forma provisória até a nomeação do novo titular. As informações são da Folha de São Paulo.

Almeida conduziu o ministério durante a transição e formalizou a transmissão do cargo com a posse de Wellington Lima e Silva, que assumiu oficialmente o comando da pasta nesta semana.

Durante o período em que esteve à frente do ministério, Manoel Carlos de Almeida acumulou atribuições estratégicas e garantiu a continuidade administrativa após a saída de Lewandowski, ocorrida na última sexta-feira (9). Com a chegada do novo ministro, ele deixou a função conforme já estava previsto desde o anúncio do pedido de demissão do ex-titular da pasta.

Em seu primeiro pronunciamento no cargo, Wellington Lima e Silva fez um agradecimento público a Almeida pela atuação durante a interinidade no ministério. O novo ministro também ressaltou a relação pessoal entre ambos, destacando que se conhecem desde a Bahia, estado de origem comum que marcou o início de suas trajetórias profissionais.

Apesar de deixar oficialmente o governo, Manoel Carlos de Almeida se comprometeu a continuar colaborando com a nova gestão. Segundo o relato, ele deve seguir auxiliando no processo de transição, contribuindo para a adaptação da equipe e a continuidade dos trabalhos no Ministério da Justiça.