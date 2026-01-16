Denúncia anônima levou à apuração inicial de suspeitas envolvendo o Banco Master

247 - Uma denúncia anônima recebida pela Polícia Federal foi decisiva para o início das apurações que resultaram na abertura de uma investigação preliminar sobre um suposto esquema de fraude envolvendo o Banco Master. O caso está sob análise da Justiça e envolve suspeitas de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, a partir de informações que chegaram às autoridades em meados de 2025.

As informações constam em decisão assinada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), datada de 6 de janeiro deste ano, conforme revelou o jornal Valor Econômico. No documento, o magistrado detalha dados encaminhados pelo Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo, que esclarecem como a apuração teve início no âmbito da Polícia Federal.

Segundo o MPF, o Departamento de Polícia Federal recebeu “uma denúncia anônima no seu e-mail institucional”, acompanhada de um arquivo em formato PDF intitulado “informações Banco Master”. O relato não especifica a data exata do recebimento, mas situa o episódio em meados do ano passado. A partir desse material, a PF realizou verificações preliminares para avaliar a consistência das informações apresentadas.

Os procuradores explicaram que, após uma apuração própria, a Polícia Federal identificou elementos suficientes para avançar no caso. “Em decorrência, foi instaurada uma investigação preliminar, consoante prevê a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Foram realizadas diligências, que estão devidamente documentadas em diversas informações da Polícia Judiciária, as quais corroboram o conteúdo da notitia criminis e culminaram na abertura de inquérito policial, no qual foram procedidas novas diligências”, informou o MPF no documento enviado ao STF.

De acordo com o Ministério Público Federal em São Paulo, as análises conduzidas pela Polícia Judiciária confirmaram os fatos descritos no arquivo encaminhado de forma anônima. “A informação da Polícia Judiciária confirmou os fatos descritos no arquivo intitulado ‘Informações Banco Master’, por meio de análise documental, cruzamento de dados e verificação de fontes externas”, apontaram os procuradores.

Ainda segundo o MPF, esse conjunto de procedimentos revelou indícios relevantes. “Essa análise revelou elementos de prova que apontam para a existência de uma rede complexa e articulada de relações empresariais e financeiras, com indícios consistentes da prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional”, afirma o texto encaminhado ao ministro Dias Toffoli.

As apurações da Polícia Federal também indicaram possíveis estratégias adotadas pela instituição investigada para contornar mecanismos de controle. Conforme descrito no relatório, o Banco Master teria explorado fragilidades do sistema de regulação e fiscalização, “com o uso de fundos de investimento para circulação de ativos sem liquidez, artificialmente precificados, e reiteradas operações entre partes relacionadas”, práticas que agora estão no centro do inquérito em andamento.