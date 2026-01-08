‘O 8 de janeiro é o dia da vitória da democracia’, diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o 8 de janeiro entrou para a história como o dia da vitória da democracia brasileira e destacou que a preservação do Estado de Direito foi fundamental para garantir estabilidade política, avanços sociais e recuperação econômica. O discurso foi feito durante um ato alusivo aos ataques golpistas, em que Lula ressaltou a importância do diálogo institucional e da participação popular para o fortalecimento do regime democrático.

No pronunciamento, o presidente também fez um balanço dos três primeiros anos de seu terceiro mandato, destacando conquistas obtidas mesmo em um Congresso considerado adverso ao governo. Segundo ele, a data simboliza não apenas o aniversário do mandato, mas um momento de celebração nacional pela manutenção das instituições democráticas.

O presidente destacou que a governabilidade foi possível graças à convivência entre os Poderes, mesmo sem maioria parlamentar. “O que nós provamos nesses três anos de mandato é que a democracia é a arte da convivência democrática na diversidade”, disse, ao lembrar que seu partido conta com apenas nove senadores e pouco mais de 70 deputados em um Congresso de maioria oposicionista.

Entre os principais marcos citados, Lula mencionou a aprovação da PEC da Transição, que garantiu recursos para áreas essenciais logo no início do governo. “A PEC da Transição fez com que, pela primeira vez na história da humanidade e da democracia, alguém começasse a governar antes de tomar posse”, declarou. Segundo ele, a medida permitiu ampliar investimentos em saúde e educação e enfrentar passivos herdados da gestão anterior, sem recorrer a ataques políticos.

Ao tratar da economia, Lula afirmou que o país alcançou resultados históricos. “Nós conseguimos viver a menor inflação acumulada dos últimos quatro anos desde o Plano Real”, disse. O presidente também apontou o maior aumento da massa salarial já registrado, o recorde de empregos com carteira assinada e o menor nível de desemprego da história recente.

Lula destacou ainda que previsões pessimistas feitas no início do ano não se confirmaram. “Todas as previsões pessimistas faladas no mês de janeiro foram derrotadas. E quem estiver apostando outra vez no negativismo vai perder outra vez”, afirmou, em tom enfático.

No trecho mais duro do discurso, o presidente classificou o 8 de janeiro como uma tentativa de ruptura democrática derrotada pelas instituições. “Oito de janeiro está marcado pela história como o dia da vitória da nossa democracia. Vitória sobre os que tentaram tomar o poder pela força, desprezando a vontade popular”, declarou. Ele mencionou ainda grupos que, segundo disse, defendiam a ditadura, a tortura e um regime de exceção no país.

Ao elogiar a atuação do Supremo Tribunal Federal, Lula afirmou que a Corte agiu com firmeza e imparcialidade. “Quero parabenizar a Suprema Corte pela conduta irrepreensível ao longo de todo esse processo. Julgou e condenou no estrito cumprimento da lei”, afirmou, destacando que os acusados tiveram amplo direito de defesa.

Encerrando o discurso, o presidente alertou que a democracia exige vigilância permanente e participação ativa da sociedade. “A democracia é muito mais do que votar no dia da eleição. Ela requer a participação efetiva da sociedade nas decisões de governo”, disse. Lula concluiu defendendo um país menos desigual, com mais direitos e menos privilégios, e reafirmou: “Viva a democracia brasileira”.