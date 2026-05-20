Odair Cunha toma posse como ministro do Tribunal de Contas da União

247 - O ex-deputado federal Odair Cunha tomou posse, nesta quarta-feira (20), como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Ele foi escolhido pela Câmara dos Deputados em 14 de abril, com 303 votos. No dia seguinte, o Senado aprovou a indicação por 50 votos a 8. As informações são da CNN Brasil.

O novo ministro ocupará a cadeira aberta após a aposentadoria compulsória de Aroldo Cedraz, que deixou o cargo em fevereiro ao atingir 75 anos. O TCU é responsável pela fiscalização do uso de recursos públicos federais e atua como órgão auxiliar do Congresso Nacional.

A Corte é formada por nove ministros. Três são indicados pela Câmara, três pelo Senado e três pela Presidência da República, sendo duas dessas vagas destinadas a integrantes das carreiras técnicas do tribunal ou do Ministério Público de Contas.

Trajetória política

Natural de Minas Gerais, Odair Cunha é formado pela Faculdade de Direito de Varginha. Em 2022, foi eleito para o sexto mandato consecutivo como deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores.

O agora ministro do TCU exerceu o cargo de terceiro-secretário da Mesa Diretora da Câmara e atuou como vice-líder do governo tanto na Câmara quanto no Congresso Nacional. Entre 2015 e 2018, Odair Cunha foi secretário de Estado de Governo de Minas Gerais.

Na função, coordenou a articulação política e institucional do governo estadual e conduziu interlocuções com os demais Poderes, órgãos de controle, municípios e entidades da sociedade civil.