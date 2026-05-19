Odair Cunha deixa Câmara após seis mandatos para assumir cargo de ministro do TCU

247 - O deputado federal Odair Cunha (PT-MG) se despediu da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (19) após quase 24 anos de atuação parlamentar. O petista renunciou ao mandato para assumir, nesta quarta-feira (20), o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

Em discurso de despedida no plenário, Odair relembrou seu primeiro pronunciamento no Grande Expediente da Câmara, em 29 de março de 2005, quando citou ensinamentos do Papa Paulo VI sobre a política como instrumento de transformação social. "Se a solidariedade humana é capaz de aliviar a fome do pobre, a política é capaz de eliminar as causas da pobreza", afirmou o parlamentar.

Bolsa Família

Durante a despedida, o deputado destacou sua atuação em pautas sociais ao longo dos seis mandatos consecutivos. Segundo ele, o combate à fome e à miséria marcou sua trajetória política desde o primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Odair Cunha foi relator da medida provisória que originou o Programa Bolsa Família, apontado no texto oficial como referência mundial no enfrentamento da fome e da pobreza e responsável pelo atendimento de cerca de 20,5 milhões de famílias no país.

"Ao longo desses mandatos, sempre trabalhei na perspectiva de servir. Servir ao Brasil. Ao povo mineiro. Ser um instrumento de transformação social neste país, principalmente para aqueles que mais precisam", declarou.

Agradecimentos e nova função

No pronunciamento, Odair agradeceu ao Partido dos Trabalhadores, aos parlamentares da legenda e aos deputados de diferentes partidos com quem conviveu durante sua trajetória na Câmara. Também citou o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), pela condução do processo de indicação ao TCU.

O futuro ministro também agradeceu aos eleitores de Minas Gerais, prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias que participaram de suas campanhas ao longo dos mandatos consecutivos.

Antes da posse, Odair afirmou que pretende manter um perfil técnico e imparcial no Tribunal de Contas da União. Segundo o comunicado, o novo ministro defende que a Corte tenha papel orientador, voltado à prevenção de problemas e desperdícios, sem interromper políticas públicas.

Posse no TCU

A cerimônia de posse ocorrerá nesta quarta-feira (20), às 14h30, no plenário do TCU, em Brasília (DF). O deputado assume a vaga aberta após a aposentadoria do ministro Aroldo Cedraz.

Odair Cunha tem 49 anos, é formado em Direito e iniciou sua trajetória política em 1999. Em 2015, licenciou-se da Câmara para assumir a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais, cargo que ocupou até 2018. Em 2024, tornou-se líder do PT na Câmara dos Deputados.