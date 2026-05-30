Operação contra facções causa prejuízo de R$ 4,4 milhões ao crime organizado

247 – A Operação Brasil Contra o Crime Organizado provocou prejuízo estimado de R$ 4,4 milhões a facções criminosas em apenas cinco dias, segundo balanço divulgado pela Agência Gov. As ações ocorreram entre 24 e 28 de maio e foram coordenadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da Coordenação-Geral de Fronteiras e Amazônia (CGFron).

No período, as forças de segurança apreenderam 813,3 quilos de drogas, incluindo maconha, skunk e cocaína. Também foram retirados de circulação 37 veículos usados por organizações criminosas no transporte de ilícitos, entre automóveis, embarcações e aeronaves.

As operações resultaram ainda em 65 prisões e conduções, reforçando a atuação conjunta de forças estaduais e federais em áreas de fronteira, divisas estaduais e corredores logísticos estratégicos utilizados pelo crime organizado.

Segundo o coordenador-geral de Fronteiras e Amazônia da Senasp, Jacks Galvão, os números demonstram a importância da integração entre os órgãos de segurança pública. “O crime organizado atua de forma articulada e, por isso, nossa resposta precisa ser cada vez mais integrada. Os resultados desta semana demonstram a capacidade operacional das forças de segurança em identificar rotas criminosas, apreender drogas, retirar recursos das organizações criminosas e prender seus integrantes. Cada apreensão e cada prisão representam mais segurança para a população brasileira”, afirmou.

Prejuízo acumulado chega a R$ 298 milhões

A Operação Brasil Contra o Crime Organizado faz parte de um programa do governo federal voltado ao fortalecimento da cooperação entre União e estados no enfrentamento às facções criminosas, aos crimes transfronteiriços e à descapitalização financeira dessas organizações.

Desde o início da operação, em 11 de maio, as ações coordenadas pela CGFron já causaram prejuízo estimado de R$ 298 milhões às organizações criminosas.

Ao todo, foram apreendidas 78,7 toneladas de drogas, entre maconha, skunk, cocaína e pasta base. As forças de segurança também recolheram 449 veículos usados em atividades ilícitas, incluindo carros, embarcações e aeronaves.

O balanço acumulado aponta 508 prisões e conduções, além da apreensão de aproximadamente R$ 103 milhões em moedas e ativos financeiros. Também houve recuperação ou prevenção de perdas de cerca de R$ 3,57 milhões aos cofres públicos.

Apreensões atingem estrutura financeira das facções

Somente as apreensões de maconha representam prejuízo superior a R$ 50,7 milhões ao crime organizado. Já as apreensões de cocaína e pasta base somam mais de R$ 25,4 milhões.

Os dados indicam que a operação busca não apenas retirar drogas de circulação, mas também atingir a estrutura econômica das facções, enfraquecendo redes de tráfico, transporte e financiamento de atividades ilícitas.

A Operação Brasil Contra o Crime Organizado segue em andamento nas 27 unidades da Federação, com foco no combate ao tráfico de drogas, armas, contrabando, crimes ambientais e demais atividades ligadas às organizações criminosas.