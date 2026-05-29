Após ser alvo da PF e desistir da disputa ao Senado, Cláudio Castro ganha cargo no PL

247 - O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro, que é alvo de investigações da Polícia Federal (PF) e anunciou na quinta-feira (28) a desistência de sua pré-candidatura ao Senado, passou a integrar o quadro de funcionários do Partido Liberal (PL). Segundo dirigentes da legenda bolsonarista, ele atuará nos bastidores das campanhas eleitorais da sigla no estado. As informações são do Metrópoles.

Castro é investigado pela Polícia Federal em apurações relacionadas a fraudes envolvendo o Banco Master e a Refit, antiga Refinaria de Manguinhos, e foi alvo de dois mandados de busca e apreensão. Dias após retirar seu nome da disputa ao Senado para se dedicar à defesa nesses inquéritos, ele foi incorporado à estrutura partidária do PL.

O ex-governador receberá salário de R$ 27.834,95, custeado com recursos do fundo partidário, e já recebeu o primeiro vencimento. O acordo para sua incorporação ao quadro do PL foi fechado há algumas semanas com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, que justificou a decisão afirmando que o partido "precisa dele".

Dirigentes da legenda informaram que Cláudio Castro ficará à disposição da direção partidária para colaborar na estratégia e na coordenação das campanhas eleitorais. Entre suas atribuições estarão a interlocução com prefeitos e parlamentares fluminenses e o fortalecimento da candidatura de Douglas Ruas ao governo do Rio de Janeiro.

Investigações e inelegibilidade

Castro enfrentou uma série de reveses políticos nos últimos meses. Um dos episódios ocorreu durante a tentativa de viabilizar a eleição de um sucessor para o mandato-tampão no governo fluminense. Questionamentos judiciais sobre o modelo de escolha resultaram na permanência do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, como governador interino.

Posteriormente, Cláudio Castro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Paralelamente, avançaram as investigações da PF relacionadas ao Banco Master e à Refit.

Desistência da candidatura

Na quinta-feira (28), o ex-governador anunciou a retirada de sua pré-candidatura ao Senado para concentrar esforços em sua defesa. Ao comunicar a decisão, negou irregularidades e afirmou que não pretende abandonar a vida política. "Somente dou um passo necessário, com a certeza de estar fazendo o correto neste momento tão difícil", declarou.

Com a saída de Castro da corrida eleitoral, o PL do Rio de Janeiro iniciou a busca por um substituto para a disputa ao Senado. A expectativa da legenda é concluir essa definição até a próxima semana.

Antes da desistência, o ex-governador integraria uma chapa liderada por Douglas Ruas, tendo o ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogério Lisboa, do PP, como candidato a vice-governador. A outra vaga ao Senado seria ocupada pelo ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella, do União Brasil.