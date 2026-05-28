Cláudio Castro confirma desistência de candidatura ao Senado: "decisão mais difícil da minha vida" (vídeo)

247 - O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL-RJ) anunciou nesta quarta-feira (28) a desistência de sua candidatura ao Senado Federal nas eleições de 2026. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que decidiu deixar a disputa para concentrar esforços na própria defesa diante das investigações conduzidas pela Polícia Federal.

Nas últimas semanas, Castro foi alvo de duas operações da Polícia Federal. Uma delas investiga suspeitas envolvendo a Refinaria de Manguinhos, conhecida como Refit. A outra apura a relação do ex-governador com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, além de aportes do Rioprevidência na instituição financeira.

“Decisão mais difícil da minha vida”

No pronunciamento, Cláudio Castro afirmou que nunca havia “fugido de nenhuma luta”, mas decidiu interromper a corrida eleitoral em razão do momento político e jurídico enfrentado por ele e pela família.

“Esses dias estão sendo muito difíceis. Minha família está passando momentos que eu jamais imaginei que ia passar. Foram dias de dor, dias de exposição, dias de mentiras, dias de narrativas”, declarou.

Ao explicar a saída da disputa ao Senado, Castro afirmou que precisa dedicar tempo integral à defesa nos processos em andamento. “Resolvi retirar a minha candidatura ao Senado Federal e resolvi tirá-la para que eu possa me focar completamente na minha defesa”, disse.

O ex-governador também negou irregularidades e declarou confiar no esclarecimento dos fatos. “Não tenho dúvida que a verdade será esclarecida. Não tenho dúvida que as meias-verdades cairão”, afirmou.

Defesa e pressão política

Durante o vídeo, Castro afirmou que a decisão foi tomada após conversas com familiares, amigos e aliados políticos. “Eu não encerro minha vida política aqui, somente dou um passo necessário, com humildade, com tranquilidade, com a certeza de estar fazendo o correto nesse momento tão difícil”, declarou.

Segundo o ex-governador, seus advogados já apresentaram sua defesa no primeiro caso investigado e uma nova petição deverá ser protocolada nos próximos dias.

Castro também criticou o ambiente político em períodos pré-eleitorais e afirmou que reputações acabam sendo destruídas por disputas de poder. “Infelizmente, no Brasil, em épocas pré-eleitorais e, sobretudo, nessa época onde há um grande embate, essas questões se tornam latentes. Infelizmente, reputações são destruídas”, afirmou.

PL reorganiza chapa para 2026

A desistência foi comunicada por Cláudio Castro ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, na manhã desta quinta-feira. O ex-governador era apontado como um dos principais nomes do partido para disputar uma vaga ao Senado pelo Rio de Janeiro em 2026, em composição política liderada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Castro havia renunciado ao governo do estado em março deste ano para cumprir o prazo de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral e viabilizar a candidatura.

Nos bastidores, porém, o cenário já era considerado delicado. O ex-governador foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tentava reverter a decisão por meio de recursos judiciais.

Com a saída de Cláudio Castro da disputa, o PL passa a reorganizar a chapa para o Senado no Rio de Janeiro. Um dos nomes cotados para ocupar o espaço deixado pelo ex-governador é Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo.