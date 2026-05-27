Vorcaro bancou jantar de R$ 66 mil para Cláudio Castro em Nova Iorque, diz PF

247 - O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, organizou e pagou um jantar de luxo para o então governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), durante uma viagem a Nova York, em maio de 2023. Segundo o jornal O Globo, a informação integra a representação da Polícia Federal (PF) enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) que embasou a oitava fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na terça-feira (26).

De acordo com a PF, o encontro ocorreu no restaurante Nusr-Et Steakhouse, em Manhattan, conhecido mundialmente pelo chef turco Nusret Gökçe, o Salt Bae, famoso por servir carnes folheadas a ouro e pela maneira performática com que tempera os pratos diante dos clientes. O custo do jantar chegou a US$ 13,3 mil, o equivalente a cerca de R$ 66,1 mil na cotação da época.

Mensagens reveladas pela PF

As mensagens obtidas pelos investigadores mostram que Vorcaro buscou oferecer uma experiência exclusiva ao então governador fluminense. Em conversa com um auxiliar identificado como Leo Serrano Giunchetti, o banqueiro orientou: “pede aquela carne de ouro ou alguma especial pra ele ir”.

Em outro trecho da troca de mensagens, Giunchetti informou que o próprio Salt Bae estaria presente no restaurante naquela noite. “O dono, Salt Bae, está lá e irá na mesa deles”, escreveu o auxiliar. “Show”, respondeu Vorcaro.

Horas depois, ao convidar Cláudio Castro para o jantar, Vorcaro compartilhou o endereço do restaurante, localizado próximo à Quinta Avenida, uma das áreas mais valorizadas de Manhattan. “Você não existe”, respondeu Castro. Na sequência, Vorcaro reforçou que o chef turco estaria no local. “Bom que o Homem está lá hoje”, escreveu o empresário. “Aí sim”, respondeu Castro.

Vinho de luxo e reserva especial

De acordo com a representação da PF, Giunchetti também encaminhou ao banqueiro a imagem de um vinho que constava no cardápio do restaurante por US$ 1.250, cerca de R$ 6,4 mil na cotação daquele período.

As conversas mostram ainda que Vorcaro insistiu para que a reserva fosse feita em nome de Cláudio Castro, em uma aparente tentativa de prestigiar o então governador. O auxiliar respondeu, porém, que isso não seria possível porque as mesas já estavam reservadas em nome do empresário.

Apesar de não participar do jantar, Vorcaro estava em Nova York na mesma data, segundo registros analisados pela Polícia Federal, incluindo dados de conexão de celular e Wi-Fi do aparelho apreendido durante as investigações.

Conta de US$ 13,3 mil

Após o encontro, Vorcaro pediu ao auxiliar uma confirmação sobre o pagamento da conta. “Já foram. Tudo certo. Conta paga”, respondeu Giunchetti.

A Polícia Federal identificou posteriormente um pagamento de US$ 13,3 mil realizado em um cartão de crédito vinculado a Vorcaro no restaurante Nusr-Et Steakhouse, na mesma data em que o jantar ocorreu.

A viagem de Cláudio Castro aos Estados Unidos aconteceu durante sua participação no LIDE Brazil Investment Forum, evento empresarial realizado em Nova York.

Celebridade internacional

Salt Bae se tornou uma celebridade internacional nas redes sociais por sua forma característica de finalizar carnes envolvidas com folhas de ouro com sal. Seus restaurantes já receberam artistas como Leonardo DiCaprio e Al Pacino, além de atletas e líderes políticos.

Durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, um jantar promovido pelo chef com jogadores da Seleção Brasileira também provocou repercussão nas redes sociais. Entre os presentes estavam Vini Jr., Gabriel Jesus, Éder Militão e Ronaldo Fenômeno.