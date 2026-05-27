Cobertura de R$ 3,5 mi em que Cláudio Castro mora foi comprada por empresa de ex-secretário

247 - A cobertura onde o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) passou a morar recentemente e que foi alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Federal nesta terça-feira (26) pertence a uma empresa controlada por um ex-secretário de seu governo.

Segundo o jornal O Globo, o imóvel localizado no condomínio Península, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi adquirido por R$ 3,5 milhões pela empresa J3 Real Estate Participações. A companhia foi criada em abril de 2023 pelo advogado Mauro Farias, ex-secretário estadual de Transformação Digital, menos de dois meses antes da compra da cobertura.

Documentos apontam compra milionária

A escritura da compra, segundo a reportagem, foi registrada em 16 de junho de 2023, cerca de duas semanas após o pagamento dos tributos necessários para a transferência do imóvel. Além de Mauro Farias, a empresa tem como sócio o advogado Ronaldo Tormenta Pereira, apontado como próximo de Rafael Thompson de Farias, ex-secretário de Governo da gestão Castro.

Mauro Farias não respondeu às tentativas de contato feitas pela reportagem. O advogado Carlo Luchione, responsável pela defesa de Cláudio Castro, afirmou que o imóvel é alugado e disse desconhecer detalhes sobre a propriedade. “Desconheço quem seja o dono, sei apenas que é alugado, que o outro também era e já teve o contrato rescindido. Desconheço maiores detalhes sobre esse ponto”, declarou.

Defesa diz que mudança ocorreu neste mês

Segundo a defesa, Cláudio Castro se mudou para a cobertura ao longo deste mês. Na operação anterior da Polícia Federal, realizada no último dia 15 e relacionada à investigação envolvendo a Refit, o ex-governador ainda estava em outro apartamento do mesmo condomínio, onde viveu nos últimos anos.

Luchione afirmou que, durante a primeira operação, Castro já havia iniciado a mudança para o novo imóvel, mas ainda mantinha os dois apartamentos ocupados.

“Já havia se mudado antes, só não tinha entregado o antigo por ter lá ainda muitas caixas. O proprietário deu 30 dias para desocupar”, afirmou o advogado. Ele também disse não saber informar os valores dos aluguéis.

Imóvel de luxo fica em área valorizada

A cobertura possui mais de 300 metros quadrados, piscina e área de lazer, além de estar localizada em uma das áreas mais valorizadas da Barra da Tijuca, cercada pela Lagoa da Tijuca. Segundo plataformas imobiliárias, imóveis semelhantes no condomínio têm aluguel entre R$ 12 mil e R$ 30 mil. As taxas de condomínio variam entre R$ 3,2 mil e R$ 6,2 mil.

Empresa ligada à investigação eleitoral

Mauro Farias deixou a Secretaria de Transformação Digital em dezembro de 2024. Durante sua gestão, a pasta recebeu mais de R$ 1 bilhão em orçamento para programas da área.

O ex-secretário também aparece ligado à empresa P5 Soluções, da qual foi sócio ao lado do irmão Rafael Thompson de Farias. A companhia foi citada pelo Ministério Público Eleitoral em investigação sobre a prestação de contas da campanha de Cláudio Castro em 2022.

Segundo o MP Eleitoral, uma fornecedora da campanha transferiu R$ 2,6 milhões para a P5 Soluções. Os investigadores apontaram possível “malversação nos gastos públicos vinculados à campanha eleitoral (...) que, no entanto, foram utilizados para outras finalidades espúrias e não comprovada”.

PF investiga aportes do Rioprevidência

Cláudio Castro foi alvo da operação da Polícia Federal no contexto das investigações sobre aportes realizados pelo Rioprevidência no Banco Master durante sua gestão. Segundo as apurações, o fundo previdenciário estadual investiu cerca de R$ 3,7 bilhões na instituição financeira controlada por Daniel Vorcaro.