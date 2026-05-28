'Cláudio Castro está mais perto de Bangu do que do Congresso', diz Marcelo Freixo

247 - Pré-candidato a deputado federal, Marcelo Freixo (PT-RJ) sugeriu nesta quinta-feira (28) que o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) está prestes a ser preso após ser alvo de buscas da Polícia Federal durante a 8ª fase da Operação Compliance Zero. O petista fez o comentário após o ex-chefe do Executivo fluminense anunciar a desistência da candidatura ao Senado para cuidar da própria defesa. A nova etapa da investigação da PF apura aportes de R$ 3 bilhões do Rioprevidência em fundos ligados ao Banco Master, investigado em um esquema de fraudes financeiras que, segundo a PF, movimentou pelo menos R$ 12 bilhões.

“Você está muito mais perto de Bangu do que do Congresso”, disse Freixo em referência ao Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro.

O petista também relacionou a decisão de Castro de abandonar a disputa ao Senado aos desdobramentos da investigação. “Adeus, Claudio Castro! Eu já vinha avisando, e agora é irreversível: Claudio Castro anunciou que não será mais candidato ao Senado. Ufa! O Rio se livra de mais uma peça desse bando. Que esse seja o último governador preso do nosso estado”, acrescentou Freixo.

Ao comentar a nova fase da Operação Compliance Zero, Cláudio Castro negou irregularidades e afirmou que acompanha o andamento das investigações.

Nova etapa da Operação Compliance Zero

A PF realizou a ação na quarta-feira (27). Os agentes cumpriram mandados de busca contra Cláudio Castro pela segunda vez em menos de 15 dias.

A 8ª fase da Operação Compliance Zero investiga aportes bilionários do Rioprevidência em fundos ligados ao Banco Master. A instituição aparece em apuração sobre um esquema de fraudes financeiras que, de acordo com a PF, movimentou ao menos R$ 12 bilhões.

A ofensiva ampliou a pressão política sobre o ex-governador do Rio, que decidiu não seguir com a candidatura ao Senado. Freixo usou a desistência para reforçar críticas ao adversário político.

PF já havia feito buscas contra Castro

No último dia 15, a PF já havia cumprido mandados na residência de Cláudio Castro em outra operação. Naquela ocasião, a ação ocorreu por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A operação Sem Refino investigava supostas fraudes fiscais envolvendo a Refit, antiga Refinaria de Manguinhos. O caso marcou a primeira busca contra o ex-governador em um intervalo inferior a duas semanas.