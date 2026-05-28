Relatório da PF aponta relação "pessoal e espúria" entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro

247 - A Polícia Federal (PF) apontou, em relatório sobre irregularidades envolvendo o Banco Master no Rio de Janeiro, que a relação entre Daniel Vorcaro e o ex-governador Cláudio Castro (PL) era "pessoal e espúria". Segundo a CNN Brasil, o relatório de 386 páginas detalha encontros, diálogos e movimentações relacionadas a investimentos do RioPrevidência no Banco Master.

A apuração indica que os aportes financeiros realizados pelo instituto estadual teriam ocorrido em meio à proximidade entre Castro e Vorcaro. De acordo com o documento, "nada altera a disposição do RioPrevidência em aplicar recursos no Banco Master. A disposição não tem relação com lisura, estrutura ou confiança que o Banco Master tinha no mercado, mas com a relação pessoal e espúria que Castro mantém com Vorcaro".

A investigação também menciona mensagens extraídas do telefone celular do banqueiro. Conforme a PF, o lobista do Banco Master, Ricardo Siqueira, afirmava a Vorcaro que os investimentos do RioPrevidência dependeriam de um "alinhamento político".

Encontros investigados

A PF relata ainda que Vorcaro promovia encontros e convites direcionados a Cláudio Castro. Em novembro de 2023, por exemplo, os dois se reuniram na residência do empresário.

Segundo os investigadores, os aportes financeiros do RioPrevidência ocorreram na sequência dessas reuniões. Em maio de 2024, um dia após um encontro entre Vorcaro e Castro, o instituto estadual realizou um aporte de R$ 80 milhões em letras financeiras do Banco Master.