Cláudio Castro usou dinheiro do RioPrevidência em "farra de luxo", diz Freixo

247 - O ex-presidente da Embratur e pré-candidato a deputado federal pelo PT no Rio de Janeiro criticou duramente o governador Cláudio Castro (PL-RJ) após novas revelações da Polícia Federal sobre a relação do chefe do Executivo fluminense com o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

“O servidor público do Rio contribuiu a vida inteira para o RioPrevidência. Esse dinheiro foi parar em festas de luxo em Nova York. É o que diz a PF: Vorcaro pagou a Cláudio Castro uma degustação de whisky que custou R$ 1 milhão! No dia seguinte à farra, Rioprevidência pôs R$ 80 milhões no Master. Bandidos da pior espécie!”, escreveu o petista nas redes sociais.

As declarações ocorreram após a divulgação de detalhes da representação enviada pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal (STF), documento que embasou a oitava fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na terça-feira (26).

Segundo o G1, documentos obtidos pela GloboNews apontam que o Rioprevidência realizou um investimento de R$ 80 milhões em Letras Financeiras do Banco Master um dia após um encontro entre Castro e Vorcaro em Nova York, nos Estados Unidos.

PF aponta degustação de luxo em Nova York

De acordo com os investigadores da PF, em 14 de maio de 2024, Daniel Vorcaro convidou Cláudio Castro para uma degustação exclusiva de uísque em Nova York. O evento, segundo a PF, era restrito a apenas dez convidados e teve custo estimado em US$ 1,013 milhão, valor superior a R$ 5 milhões na cotação atual.

Nas mensagens reproduzidas pela investigação, Vorcaro escreveu ao então governador: “Haverá um evento pequeno. Degustação de whisky.” Castro respondeu perguntando: “que horas e onde?”. Após receber o endereço do local, confirmou presença.

Segundo a PF, no dia seguinte ao encontro, em 15 de maio de 2024, o Rioprevidência realizou um aporte de R$ 80 milhões no Banco Master. Os investigadores afirmam que outros dois investimentos ocorreram posteriormente, nos valores de R$ 80 milhões e R$ 70 milhões.

O Rioprevidência é responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões de cerca de 237 mil servidores estaduais e administra bilhões de reais em recursos públicos.

Jantar milionário antecedeu primeiros aportes

A investigação, segundo o jornal O Globo, também cita um jantar ocorrido em maio de 2023, em Nova York, entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro. Segundo a PF, a conta do restaurante ultrapassou US$ 13 mil, o equivalente a mais de R$ 60 mil na cotação atual, e teria sido paga pelo banqueiro. Após o encontro, Castro enviou uma mensagem a Vorcaro agradecendo: “Amigo, foi uma experiência incrível. Muito obrigado.”

Meses depois, em novembro de 2023, ocorreram os primeiros aportes do Rioprevidência no Banco Master. Inicialmente, foram investidos R$ 40 milhões. Dias depois, houve novo aporte de R$ 80 milhões.

Entre as duas operações, Castro e Vorcaro voltaram a se reunir em São Paulo, em um jantar realizado na residência do banqueiro, no bairro do Itaim Bibi.

O encontro ocorreu no restaurante Nusr-Et Steakhouse, em Manhattan, famoso internacionalmente pelo chef turco Nusret Gökçe, conhecido como Salt Bae. O estabelecimento é conhecido por servir carnes folheadas a ouro e por receber celebridades, empresários e líderes políticos.

Mensagens revelam articulação do encontro

As investigações tiveram acesso a mensagens trocadas entre Vorcaro e o auxiliar Leo Serrano Giunchetti. Em um dos diálogos, o banqueiro orienta que fosse oferecida ao governador uma experiência exclusiva no restaurante.

“Pede aquela carne de ouro ou alguma especial pra ele ir”, escreveu Vorcaro. Em seguida, o auxiliar informou que o próprio Salt Bae estaria presente naquela noite e visitaria a mesa dos convidados. “Show”, respondeu o empresário.

Horas depois, ao encaminhar o endereço do restaurante para Cláudio Castro, Vorcaro recebeu a seguinte resposta do governador: “Você não existe”.

O banqueiro ainda reforçou que o chef turco estaria no local naquela noite. “Bom que o Homem está lá hoje”, escreveu Vorcaro. “Aí sim”, respondeu Castro.

Apesar de não participar diretamente do jantar, Vorcaro estava em Nova York na mesma data, segundo registros de conexão de celular e Wi-Fi analisados pela PF. A viagem de Cláudio Castro aos Estados Unidos ocorreu durante sua participação no LIDE Brazil Investment Forum, evento empresarial realizado em Nova York.