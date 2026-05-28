'Farra do uísque' promovida por Vorcaro reuniu Castro, Hugo Motta, Ciro Nogueira e líderes do Centrão nos EUA

247 - A degustação de uísque em Nova York, avaliada em US$ 1 milhão, bancada por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, reuniu o então governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), além de lideranças do PP, Republicanos e MDB em Nova York.

Segundo o jornal O Globo, além de Cláudio Castro, o encontro ocorrido em 14 de maio de 2024 também contou com a participação do senador Ciro Nogueira (PP-PI), do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e dos deputados federais Marcos Pereira (Republicanos-SP), Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e Doutor Luizinho (PP-RJ).

De acordo com a reportagem, duas fontes presentes no evento confirmaram a lista de participantes da reunião realizada no Carnegie Club, bar de luxo localizado próximo ao Central Park, em Manhattan. Segundo mensagens extraídas do celular de Vorcaro pela PF, o encontro teria sido reservado a apenas dez pessoas.

Ciro Nogueira negou presença no evento. "Eu não fui à degustação. Não tomo whiske (sic) puro", declarou o senador. As viagens dos parlamentares aos Estados Unidos no período constam em registros oficiais da Câmara dos Deputados e em agendas públicas de palestras realizadas naquela semana.

Cláudio Castro, Ciro Nogueira e Marcos Pereira participaram de eventos nos Estados Unidos, enquanto Hugo Motta e Doutor Luizinho cumpriram agendas oficiais no país. Além da degustação de uísque, o encontro incluiu charutos em um ambiente descrito pelo Carnegie Club como "um dos lounges mais exclusivos de Nova York".

Segundo a Polícia Federal, o custo da reunião foi de US$ 1 milhão. À época, Hugo Motta, Marcos Pereira, Isnaldo Bulhões e Doutor Luizinho eram apontados como possíveis sucessores de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados. Motta acabaria eleito para o comando da Casa em fevereiro do ano seguinte.

A investigação também relaciona o encontro a operações financeiras envolvendo o Rioprevidência e o Banco Master. De acordo com a PF, um dia após a degustação em Nova York, o fundo estadual realizou aporte de R$ 80 milhões em letras financeiras do banco.

Mensagens atribuídas a Vorcaro enviadas a Cláudio Castro classificavam a reunião como um "evento pequeno", da qual participariam "só homens" e limitado a apenas dez convidados. Após pedir mais detalhes sobre o encontro, o então governador respondeu: "Eu vou."

A Polícia Federal também registrou outro episódio envolvendo reuniões entre Castro e Vorcaro. Em novembro de 2023, o governador esteve na residência do banqueiro em São Paulo cinco dias após o primeiro investimento do Rioprevidência no Banco Master. Quatro dias depois da visita, um novo aporte foi realizado.