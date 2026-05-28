Favorecimento de Vorcaro a Cláudio Castro teve até “bife de ouro”

247 – Mensagens obtidas pela Polícia Federal revelam indícios de uma relação próxima entre o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em meio a investimentos de cerca de R$ 3 bilhões realizados pelo Rioprevidência na instituição financeira. As informações foram reveladas pelo jornal O Globo e também exibidas pela GloboNews.

Segundo a investigação, Castro e Vorcaro estiveram juntos em ao menos oito ocasiões entre maio de 2023 e maio de 2024, em encontros realizados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Nova York. A PF afirma que as mensagens extraídas do celular de Vorcaro indicam a existência de “laços de amizade” entre os dois.

Um dos episódios destacados pelos investigadores ocorreu em maio de 2023, quando Cláudio Castro foi convidado por Vorcaro para jantar no restaurante Nusr-et, em Nova York, comandado pelo chef Salt Bae. O local é conhecido internacionalmente pelos bifes folheados a ouro, que podem custar cerca de R$ 9 mil cada.

De acordo com a PF, após o encontro, Castro enviou mensagens ao banqueiro agradecendo pela “experiência incrível” e repetindo “muito obrigado”. Um ano depois, em maio de 2024, o então governador voltou ao mesmo restaurante para um novo jantar organizado por Vorcaro.

A investigação aponta que o encontro foi marcado por “elevado requinte”. Segundo a PF, entre os itens mencionados nas conversas estavam o vinho Vega-Sicilia Único 2013 e champanhes de luxo como Dom Pérignon on ice e Cristal, cuja inclusão na mesa teria sido autorizada por Vorcaro.

No mesmo período, o Rioprevidência seguia ampliando os investimentos no Banco Master. Em 15 de maio de 2024, um dia após Vorcaro convidar Castro para uma degustação exclusiva de uísque em Nova York, o fundo previdenciário adquiriu R$ 80 milhões em letras financeiras do banco.

A PF destaca que o evento ocorreu no The Carnegie Club, em Manhattan, próximo ao Central Park, e teria custo estimado em US$ 1,013 milhão, equivalente a mais de R$ 5 milhões na cotação atual. O encontro era restrito a apenas dez convidados.

Nas mensagens reproduzidas pelos investigadores, Vorcaro descreve a ocasião como “um evento pequeno” e uma “degustação de whisky”. Castro perguntou “que horas e onde”, recebeu o endereço e confirmou presença.

Investigações avançam

As conversas integram o pedido de quebra de sigilo de Cláudio Castro e de antigos dirigentes do Rioprevidência encaminhado pela Polícia Federal ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Relator do caso envolvendo o Banco Master, Mendonça autorizou operação de busca e apreensão na residência de Castro no Rio de Janeiro.

Na decisão, o ministro mencionou a existência de um “vínculo pessoal estreito” entre o ex-governador e o banqueiro.

A investigação também identificou encontros entre Castro e Vorcaro em datas próximas a operações financeiras do Rioprevidência. Em novembro de 2023, por exemplo, o fundo estadual aplicou R$ 40 milhões em letras financeiras do Banco Master no dia 1º. Cinco dias depois, Castro esteve na residência de Vorcaro, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, segundo as mensagens obtidas pela PF.

No dia 10 daquele mesmo mês, o Rioprevidência realizou novo aporte de R$ 80 milhões no banco.

Em março de 2024, antes de um encontro com Castro, Vorcaro buscou informações sobre os investimentos do governo fluminense no Master. Segundo a PF, o banqueiro perguntou a um assessor “quanto fundo do Rio tem conosco” e recebeu detalhes sobre os aportes feitos pelo Rioprevidência e pela Cedae.

Pouco depois, Vorcaro informou a Castro que estava “na porta aqui”. Os investigadores suspeitam que o encontro tenha ocorrido no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio.

Dias depois, em 10 de março, Vorcaro voltou a procurar Castro e perguntou se poderia “encontrá-lo rapidamente” no Rio. O então governador respondeu indicando o Palácio Guanabara como local da reunião e afirmou que poderia “atrasar um pouco” um compromisso oficial para recebê-lo.

A Polícia Federal sustenta que os investimentos do Rioprevidência no Banco Master continuaram mesmo após alertas sobre o aumento do risco da instituição financeira.

A defesa de Cláudio Castro nega qualquer “relação pessoal indevida” com Daniel Vorcaro. Já o Banco Master afirma que todas as operações ocorreram dentro de critérios técnicos e legais.