Pacheco é cotado para vaga no TCU em meio a indefinição sobre candidatura em Minas

247 - O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) voltou a discutir com integrantes do PT os rumos da eleição em Minas Gerais, reacendendo especulações sobre uma eventual candidatura ao governo do estado em 2026. Segundo informações publicadas pela CNN Brasil, o parlamentar retomou conversas com lideranças petistas mineiras e deve se reunir nos próximos dias com o presidente nacional do partido, Edinho Silva. As informações são da CNN Brasil.

A movimentação ocorre após semanas em que o tema havia sido deixado em segundo plano. Interlocutores de Pacheco afirmam que o senador pretende concluir uma última rodada de diálogos antes de anunciar sua decisão definitiva, prevista para o fim deste mês.

Apesar da retomada das articulações, pessoas próximas ao presidente do Senado avaliam que, neste momento, a tendência mais forte é a de que ele não dispute o comando de Minas Gerais. A indefinição mantém em aberto o cenário político no segundo maior colégio eleitoral do país e preocupa aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viam em Pacheco um nome competitivo para fortalecer o campo governista no estado.

Nos bastidores, cresce também a possibilidade de que Rodrigo Pacheco seja indicado para uma futura vaga no Tribunal de Contas da União (TCU). A eventual indicação contaria com o apoio do senador Davi Alcolumbre (União-AP), uma das principais lideranças do Congresso Nacional.

Ainda segundo a reportagem da CNN Brasil, Lula, que anteriormente demonstrava entusiasmo com a possibilidade de ter Pacheco no palanque mineiro, já reconhece internamente que a esquerda pode precisar buscar outro nome de perfil mais centrista para a disputa em Minas Gerais.