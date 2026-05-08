“Candidatura de Pacheco é decisiva para consolidar o campo democrático e fortalecer Lula”, diz Margarida Salomão

247 - A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG), afirmou que uma eventual candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSB) ao governo de Minas Gerais poderá ter papel decisivo no fortalecimento da candidatura à reeleição do presidente Lula em 2026. Em entrevista às jornalistas Denise e Dhayane Santos, Margarida, na TV 247, avaliou o cenário eleitoral mineiro, criticou a extrema direita e afirmou que a disputa presidencial representará um confronto entre democracia e barbárie

Segundo Margarida, apesar das especulações divulgadas pela imprensa, Rodrigo Pacheco jamais anunciou oficialmente que desistiria da disputa eleitoral em Minas Gerais.

“O pré-candidato jamais disse que não seria candidato”, disse ela, avaliando que o senador reúne condições políticas para liderar um projeto competitivo no estado e ajudar a consolidar uma frente democrática em apoio ao presidente Lula.

“Uma candidatura de Rodrigo Pacheco seria decisiva para consolidar o campo democrático e fortalecer Lula em Minas Gerais”, argumenta.

Ela também afirmou que a grande mídia atua de forma articulada contra a reeleição de Lula. “A grande mídia está julgando de uma forma muito orgânica e muito violenta contra a reeleição do presidente Lula”, disse.

Minas Gerais no centro da disputa de 2026

Durante a entrevista, Margarida afirmou que Minas Gerais terá papel central na eleição presidencial de 2026 e destacou a necessidade de construção de um palanque forte para Lula no estado.

“Seria muito importante para um bom desempenho eleitoral do presidente Lula que nós tivéssemos uma candidatura a governador com o perfil da candidatura do Rodrigo”, afirma a prefeita, que também declarou que vê a reeleição de Lula como prioridade absoluta para o campo progressista.

“Para mim é absolutamente central, é uma missão civilizatória a reeleição do presidente Lula”, enfatizou. “No Brasil não há alternativa. É ou Lula ou a barbárie”, frisou.

Questionada sobre possíveis alternativas para a disputa em Minas, Margarida elogiou o empresário Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José Alencar, mas defendeu cautela antes de abandonar a aposta em Rodrigo Pacheco.

“Josué é um excelente nome, mas acho que nós devemos aguardar mais alguns dias antes de buscar uma nova candidatura”

Marília Campos ao Senado e críticas à extrema direita

Margarida também confirmou que a ex-prefeita Marília Campos deverá disputar uma vaga no Senado Federal em 2026.

“É muito importante que Minas volte ao Senado de uma forma progressista”, declarou.

Ao comentar o cenário político nacional, a prefeita criticou setores da chamada 'terceira via' e afirmou que parte da direita tenta suavizar posições extremistas.

“Mesmo essas versões mais limpinhas e cheirosas da extrema direita são um atraso”, afirmou.

Ao abordar os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, Margarida relacionou o episódio brasileiro à invasão do Capitólio nos Estados Unidos promovida por apoiadores do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“A essência do 8 de janeiro é a relutância em admitir que um projeto político tenha perdido legitimidade na sociedade”, frisou.