Pai de Daniel Vorcaro sinaliza colaboração em apurações sobre o Banco Master

247 - O empresário Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, tem manifestado a pessoas de seu círculo próximo a intenção de colaborar com as investigações conduzidas pela Polícia Federal sobre a rede de negócios da família. Segundo relatos, o patriarca do grupo demonstra incômodo com a forma como o nome dos Vorcaro vem sendo associado ao caso, que se arrasta há meses e ganhou grande repercussão pública.

De acordo com a revista Veja, Henrique Vorcaro não enxerga essa disposição para colaborar como sinônimo de um acordo de delação. A avaliação do empresário é de que a situação poderá ser revertida por meio de instrumentos jurídicos tradicionais, com atuação direta na Justiça, sem a adoção de mecanismos de colaboração premiada.

Ainda conforme os relatos atribuídos a interlocutores, o empresário estaria insatisfeito com o tratamento dispensado à família ao longo das investigações. Apesar disso, a orientação interna no momento é de cautela. Um interlocutor de Henrique Vorcaro resumiu a estratégia ao afirmar que a ordem é ter paciência e “colocar água na fervura” enquanto o processo investigativo segue seu curso.

As apurações da Polícia Federal miram a estrutura de negócios ligada ao Banco Master e a empresas relacionadas à família Vorcaro. Até agora, Henrique Vorcaro não se pronunciou publicamente sobre o caso, limitando-se, segundo pessoas próximas, a discutir o tema em conversas reservadas e a confiar na atuação de sua equipe jurídica.