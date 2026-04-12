Pai de Hugo Motta declara apoio a Lula após assumir Republicanos na Paraíba

247 - O presidente estadual do Republicanos na Paraíba e pré-candidato ao Senado, Nabor Wanderley, anunciou na sexta-feira (10) apoio ao projeto de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração reforça o alinhamento político no estado e destaca a defesa da continuidade de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional, com foco em áreas como abastecimento de água, saúde e educação.

As informações foram publicadas pelo portal Paraíba Online. Segundo o veículo, Nabor ressaltou a convergência entre as ações do governo federal e iniciativas implementadas em sua gestão como ex-prefeito de Patos, especialmente em projetos estruturantes para o interior do estado.

Ao justificar o apoio, o dirigente citou a importância de obras hídricas, como a ampliação da transposição do Rio São Francisco. “Compromisso com o terceiro eixo da transposição, levando água ao Rio Piancó. Essa obra não irá só para o Vale do Piancó, mas para o abastecimento das espinharas […] são ações importantes, políticas públicas muito parecidas com as que nós implementamos lá em Patos em parceria com o governo do estado”, afirmou.

Nabor também defendeu a continuidade das gestões estadual e federal, associando o atual modelo administrativo à ampliação de oportunidades em diferentes áreas. “Gera mais oportunidades na educação, gera mais saúde para as pessoas, investir no homem do campo, trazer mais água para o abastecimento […] o que nós queremos é que os governos tenham continuidade e o nosso palanque será o palanque de Lula na Paraíba”, declarou.