PT decide apoiar chapa de Lucas Ribeiro na Paraíba

247 - O PT da Paraíba caminha para formalizar apoio à chapa liderada pelo governador Lucas Ribeiro (PP), em uma estratégia que busca ampliar a votação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado e fortalecer a presença do partido nas bancadas estadual e federal. A decisão deve ser confirmada em reunião do diretório estadual marcada para este sábado (11).

Segundo a Folha de São Paulo, a presidente estadual do PT, Cida Ramos, afirmou que a tendência é de consolidação da aliança após articulações com lideranças nacionais e locais da legenda. “Essa é a tendência. Isso tem como objetivo aumentar a votação do presidente Lula, que já tem hoje em torno de 62% dos votos válidos na Paraíba, e fortalecer as bancadas estadual e federal do partido”, declarou.

Articulação política e disputa ao Senado

A negociação envolve também a disputa ao Senado. Um dos nomes é Nabor Wanderley (Republicanos), pai do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que deixou a Prefeitura de Patos para concorrer. O grupo ainda conta com o ex-governador João Azevêdo (PSB), em um cenário em que duas vagas estarão em disputa no estado.

Apesar da aproximação, o PT ainda não confirmou apoio integral aos candidatos ao Senado. “No sábado vamos tirar todos os indicativos. Fizemos reuniões em vários municípios para ouvir a militância”, afirmou Cida Ramos.

Estratégia eleitoral e fortalecimento de Lula

O apoio do PT à chapa de Lucas Ribeiro pode garantir maior tempo de propaganda eleitoral e impedir que adversários utilizem a imagem de Lula em campanhas concorrentes. Internamente, a avaliação é que a aliança também contribui para reduzir tensões políticas em Brasília e fortalecer a base de apoio do governo federal.

O cenário atual difere de momentos recentes, quando divergências entre o partido e Hugo Motta geraram desgaste político. Nos últimos meses, houve reaproximação, com maior participação do presidente da Câmara em agendas no Palácio do Planalto.

Negociação por espaço na chapa

O PT pretende reivindicar a vaga de vice na chapa como parte da negociação. Para a direção estadual, o partido reúne condições políticas para ocupar o espaço. “O PT tem quadros, tem expertise política e de gestão, tem tamanho eleitoral para isso”, disse Cida Ramos.

No estado, Lula deve contar com mais de um palanque eleitoral, incluindo os de Lucas Ribeiro, do historiador Lúcio Flávio (PSOL) e do ex-prefeito de João Pessoa Cícero Lucena (MDB). Lucena, porém, havia condicionado seu apoio a uma aliança formal com o PT, o que ampliaria seu tempo de propaganda.

Disputa por apoio de Lula

Outro nome que busca o apoio do presidente é o senador Veneziano do Rêgo (MDB), candidato à reeleição e integrante da base aliada no Congresso. Ao comentar o cenário, Cida Ramos destacou o peso político de Lula nas articulações. “Lula é alguém que ninguém vai negar apoio, e ele não vai recusar apoio”, afirmou.