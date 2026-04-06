PT recebe 27 detentores de mandato e 366 políticos durante a janela partidária

247 - O Partido dos Trabalhadores encerrou a janela partidária — período legal para migração e filiação em novas legendas, previsto no artigo 22-A da Lei dos Partidos Políticos — com um saldo expressivo: 27 detentores de mandato e outros 366 políticos que disputaram eleições em 2022 e 2024 ingressaram na sigla entre 5 de março e 3 de abril. Entre os mandatários filiados estão nomes de destaque nacional, como a senadora Eliziane Gama (MA), a vice-governadora do Ceará Jade Romero e o deputado federal Paulo Cesar Lemos de Oliveira (AP). O grupo de 27 mandatários inclui ainda nove deputados estaduais, sete vice-prefeitos e oito vereadores distribuídos por diferentes estados do país.

O ingresso de ex-ocupantes de cargos relevantes também marcou a janela partidária. A ex-ministra da Saúde Nísia Trindade (RJ), a ex-presidenta da Funai Joenia Wapichana (RR), o ex-governador do Amapá Camilo Capiberibe e a ex-senadora Kátia Abreu (TO) passaram a integrar o quadro petista. Também se filiaram os ex-parlamentares Bira do Pindaré (MA), Waldir Maranhão (MA), Fábio Trad (MS), Milton Coelho (PE) e Expedito Netto (RO).

No plano estadual, engrossaram as fileiras do PT os ex-deputados Dudu Albuquerque (AL) e João Batista dos Mares Guia (MG), os ex-prefeitos Rubens Bomtempo (RJ) e Padre Inaldo (SE), além do jornalista Leão Lobo. O secretário nacional de Organização do PT, Laércio Ribeiro, avaliou o resultado como um sinal de fortalecimento do partido para as eleições de outubro.

"Estou certo de que, nas eleições de 2026, ampliaremos de maneira significativa nossa presença institucional no Norte, no Centro-Oeste e no Sul do país, ao mesmo tempo em que consolidaremos ainda mais a força histórica que já construímos no Sudeste e no Nordeste. Teremos chapas competitivas em todos os estados da federação, palanques robustos, lideranças qualificadas e, sobretudo, um partido preparado para dialogar com a sociedade brasileira sobre os rumos do país", afirmou.

Ribeiro também destacou o significado político das adesões. "De um lado, recebemos parlamentares e mandatários que se somam à nossa trincheira de luta com a compreensão de que este é o espaço mais consequente para a defesa da democracia, dos direitos sociais e da soberania nacional; de outro, centenas de novas lideranças políticas, vindas de diferentes regiões do país, compreendem o momento histórico e a necessidade emergente de defesa contínua das instituições democráticas e do Brasil soberano", disse o secretário.

Em comunicado oficial, o PT classificou o movimento como uma "convergência em torno do partido" e destacou a diversidade de trajetórias entre os novos filiados. A nota apontou que os dados "indicam um processo de expansão com atração de quadros oriundos de partidos progressistas, consolidando o PT como polo de reorganização política nesse espectro".

A lista completa dos 27 mandatários filiados abrange representantes de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo — uma distribuição geográfica que reforça a estratégia petista de ampliar sua presença em regiões onde historicamente enfrenta maior resistência eleitoral.

Veja a lista dos 27 filiados com mandatos, por estado:

Alagoas

Breno Couto de Albuquerque Melo (Dep. Estadual);

Marcos Antônio de Oliveira Barbosa (Dep. Estadual)

Amapá

Paulo Cesar Lemos de Oliveira (Dep. Federal )

Pedro Mafra da Silva Neto (Vereador)

Bahia

Fernando Pereira Barros (vice-prefeito)

Gonçalo Pessoa dos Santos (vice-prefeito)

Luciano Sergio de Jesus Santos (vice-prefeito)

Ceará

Antonio Ilomar Vasconcelos Cruz (vice-prefeito)

Jade Afonso Romero (vice-governadora)

Maranhão

Eliziane Gama (Senadora) – eleita em 2018

Minas Gerais

Ana Paula Siqueira (Dep. Estadual)

Isabella Gonçalves Miranda (Dep. Estadual)

Wanderson Ricardo Rodrigues Santos (vice-prefeito)

Pará

Antônio Gomes de Lima (Dep. Estadual)

Marlene Pantoja de Andrade (Vereador)

Pernambuco

Danielle Gondim Portela (Dep. Estadual)

Gabriel Bezerra de Almeida (vice-prefeito)

Genivaldo Alves de Gouvea Filho (vice-prefeito)

João Paulo da Costa Cavalcanti (Dep. Estadual)

Piauí

Evaldo Gomes da Silva (Dep. Estadual)

Thales Coelho Pimentel (Dep. Estadual)

Paraná

Yasmin Victoria Souza Hachem (Vereadora)

Rio de Janeiro

Benny Briolly (Vereador)

Leonardo Franca Souza (Vereador)

Raone Cassin Maia Ferreira (Vereador)

São Paulo

Joao Paulo Rillo (Vereador)

Silvio Roberto Bueno Cabral de Medeiros Filho (Vereador)