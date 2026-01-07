Pai de Vorcaro negocia venda de mansão milionária em Orlando

247 - Henrique Vorcaro, empresário do setor imobiliário e pai do banqueiro Daniel Vorcaro, colocou no mercado uma mansão de alto padrão localizada em Orlando, na Flórida, avaliada em cerca de R$ 180 milhões. A propriedade, considerada uma das mais luxuosas da região, tem 3,5 mil metros quadrados de área construída e reúne uma série de equipamentos de lazer, como quadra oficial de basquete, pista de boliche e campo de futebol. As informações são do Metrópoles.

Nos bastidores do mercado imobiliário local, circula a informação de que ao menos um contato já demonstrou interesse concreto, com a negociação em estágio inicial.

O imóvel foi adquirido em 2023 por cerca de US$ 35 milhões, valor que à época figurou entre as maiores transações imobiliárias já registradas no estado da Flórida. A mansão está localizada no condomínio Isle Worth, no bairro de Windermere, uma das áreas mais exclusivas da região de Orlando, e ocupa um terreno de aproximadamente 14 mil metros quadrados.

A residência foi construída pelo fundador da rede de escolas Wise Up, Flávio Augusto da Silva, após três anos de obras. O investimento total no projeto chegou a R$ 95 milhões até a conclusão. Atualmente, o imóvel está registrado em nome da SOZO Real Estate, empresa que tem Henrique Vorcaro como presidente.

Fundador do grupo imobiliário Multipar, Henrique Vorcaro atua há décadas nos setores imobiliário e de saúde. Entre seus negócios de maior destaque está a participação na venda do Hospital Promed para a Hapvida, operação realizada por R$ 1,5 bilhão pouco tempo depois da aquisição da unidade hospitalar.

Em nota enviada ao Metrópoles, a assessoria do empresário afirmou que “o senhor Henrique e suas empresas atuam no setor imobiliário há mais de 30 anos, dentro da estrita legalidade. Por questões de privacidade, não expõem informações ao público”.

As tratativas para a venda da mansão ocorrem em um contexto delicado para a família Vorcaro. Daniel Vorcaro é alvo da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga um esquema de fraude financeira estimado em R$ 12 bilhões envolvendo o Banco Master. Antes mesmo da operação, a instituição já enfrentava uma grave crise financeira e teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central.