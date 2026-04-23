Pedido de asilo não impede deportação de Ramagem, diz diretor-geral da PF

247 - A Polícia Federal afirmou que o pedido de asilo não impede a deportação de Alexandre Ramagem, destacando que a situação migratória irregular pode resultar na deportação do ex-deputado dos Estados Unidos. A avaliação ocorre enquanto o processo segue em análise pelas autoridades estadunidenses.

Em entrevista ao SBT News, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, declarou que Ramagem pode ser deportado mesmo após solicitar refúgio. A informação foi divulgada pelo próprio SBT News, que entrevistou o chefe da corporação.

PF contesta versão do ICE

Rodrigues explicou que o pedido de asilo não altera automaticamente a condição migratória do ex-parlamentar. “O fato de a pessoa ter um pedido de asilo não muda sua situação migratória. Ele pode sim ser deportado em razão de sua qualidade de ilegal no país. Esse é o trabalho que nós fazemos lá em relação aos foragidos, aos criminosos que estão no estrangeiro”, afirmou.

A declaração contraria o posicionamento do serviço de imigração dos Estados Unidos (ICE), que indicava que Ramagem estaria em situação regular enquanto o pedido estivesse em análise.

Polícia Federal nega monitoramento nos EUA

O diretor também rebateu acusações de que agentes brasileiros teriam realizado monitoramento ilegal em território estadunidense. Segundo ele, não houve qualquer atividade investigativa fora dos limites da cooperação internacional. “Em nenhum momento houve atividade investigativa, de diligência de campo. É outra barbaridade que as redes sociais estão inundando com lixo de informação”, disse.

Ele reforçou que a atuação dos oficiais brasileiros no exterior se limita à cooperação institucional. “O que o colega faz é cooperar com as agências. Agora, se a agência faz vigilância, faz filmagem, monitora telefone, monitora rede social, o que ela faz não diz respeito à Polícia Federal. Essa é uma pergunta que precisa ser feita à agência americana”, disse Rodrigues

Caso gera reação diplomática

Após a soltura de Ramagem, o delegado Marcelo Ivo, que atuava como oficial de ligação do Brasil junto ao ICE, teve suas credenciais cassadas. Em resposta, o governo brasileiro cancelou o visto de um agente dos EUA com função equivalente no país.

Rodrigues classificou como infundadas as acusações feitas contra a PF. “Não posso entrar no detalhe porque desconheço se as agências americanas fizeram um trabalho que de maneira infantilóide tentaram atribuir ao nosso policial, de fazer vigilância, de fazer campana, fazer isso e aquilo, o que não guarda nenhuma relação com a verdade”, afirmou.

Apesar do episódio, o diretor destacou que a cooperação entre Brasil e Estados Unidos deve ser mantida e descreveu a atuação do delegado brasileiro como “absolutamente normal e regular”.

Entenda a situação de Ramagem

Ramagem foi detido em 13 de abril, em Miami, após uma infração de trânsito. Durante a verificação de documentos, agentes do ICE identificaram irregularidades, incluindo visto vencido e inconsistências no passaporte. Ele foi liberado dois dias depois.

Nos Estados Unidos, o termo jurídico aplicado é o de refúgio (asylum), e não “asilo político” como utilizado em alguns países da América Latina. O processo segue a legislação migratória estadunidense e envolve etapas como pedido formal, entrevista e julgamento por um juiz de imigração.

A concessão do status não depende de decisão direta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sendo necessário cumprir todos os requisitos legais previstos.