Perícia médica supera 10 milhões de atendimentos em 2025

247 - A Perícia Médica Federal realizou mais de 10 milhões de atendimentos em 2025, registrando um crescimento de 20,48% em comparação com o ano anterior. O volume representa um avanço expressivo na capacidade de atendimento da Previdência Social, que havia contabilizado 8,3 milhões de perícias em 2024. O resultado reflete a adoção de novas estratégias para ampliar o acesso da população, reduzir filas e agilizar a concessão de benefícios previdenciários, segundo dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social. As informações foram publicadas originalmente pelo portal oficial do governo federal.

Do total de atendimentos realizados em 2025, cerca de 5,3 milhões ocorreram de forma presencial, enquanto 4,8 milhões foram feitos por meio de análise documental pelo Atestmed. Nessa modalidade, o segurado não precisa comparecer fisicamente à perícia, tendo seus documentos médicos avaliados remotamente, o que contribui para acelerar o processo e diminuir a sobrecarga nas agências.

Um dos principais destaques do ano foi a expansão da Perícia Conectada, modalidade de telemedicina voltada ao atendimento pericial. Em 2025, foram registrados 209.188 atendimentos nesse formato, um aumento de 211% em relação a 2024, quando haviam sido contabilizados 67.241 procedimentos. A iniciativa busca ampliar o acesso à perícia médica, sobretudo em regiões onde há escassez de profissionais, reduzindo o tempo de espera e evitando longos deslocamentos dos segurados.

De acordo com o Ministério da Previdência Social, a Perícia Conectada mantém os mesmos padrões de segurança do atendimento presencial, com garantia de privacidade e sigilo das informações médicas. O modelo tem sido apontado como uma alternativa estratégica para atender populações em áreas remotas e enfrentar gargalos históricos no sistema previdenciário.

Os mutirões de perícia médica também tiveram papel relevante no desempenho de 2025. Realizados principalmente aos fins de semana, esses atendimentos totalizaram 178.094 perícias ao longo do ano. O número representa um crescimento de 273,88% em comparação com 2024, quando foram feitos 47.634 atendimentos nesse regime. A ação conjunta entre a Perícia Médica Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem como objetivo antecipar análises e reduzir o tempo de espera dos segurados.

Outro fator decisivo para o aumento da capacidade de atendimento foi a posse de 500 novos peritos médicos federais em 2025. A medida marcou a retomada de concursos públicos para a carreira após quase 15 anos sem novas seleções. A maior parte dos profissionais foi destinada às regiões Nordeste, com 268 peritos, e Norte, com 88. O Centro-Oeste recebeu 74 novos servidores, enquanto o Sudeste contou com 39 e a região Sul com 31.

A chegada dos novos peritos também está direcionada ao enfrentamento da fila de espera por perícias médicas. Atualmente, o tempo médio entre o agendamento e a realização do atendimento é de 66,3 dias. Em todo o país, cerca de 1,2 milhão de segurados ainda aguardam a realização da perícia médica, segundo os dados oficiais divulgados pelo governo federal.