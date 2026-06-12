Petrobras abre inscrições para seleção de jornalismo 2026 com bolsas de R$ 20 mil para reportagens sobre ciência e energia

247 - A Petrobras abriu as inscrições para a segunda edição da Seleção Petrobras de Jornalismo, programa que busca incentivar a produção de conteúdo jornalístico de qualidade sobre temas de relevância social. Segundo informações divulgadas pela própria Petrobras, a edição de 2026 terá como tema “Ciência e Energias do Futuro” e irá financiar a produção de reportagens em diferentes formatos.

A iniciativa prevê a seleção de 15 propostas jornalísticas, que receberão bolsas de R$ 20 mil cada para o desenvolvimento de reportagens em texto, áudio ou vídeo. Ao todo, a estatal investirá R$ 300 mil no programa.

As inscrições estão abertas desde as 18h de 11 de junho de 2026 e seguem até as 23h59 de 6 de julho de 2026, no horário de Brasília. Podem participar jornalistas profissionais que atuem em veículos de comunicação comerciais ou trabalhem como freelancers.

Um dos objetivos da seleção é garantir equilíbrio regional entre os contemplados. Por isso, cada uma das cinco regiões brasileiras receberá três bolsas, totalizando os 15 projetos escolhidos.

Além da distribuição regional, a Petrobras informou que a iniciativa também busca ampliar a diversidade entre os participantes. O regulamento estabelece que, em cada região, pelo menos uma das bolsas deverá ser destinada a propostas apresentadas por mulheres, pessoas pretas ou pardas, integrantes da comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência (PCDs) ou membros de comunidades tradicionais, como povos indígenas e quilombolas.

A comissão responsável pela avaliação dos projetos reúne profissionais reconhecidos do jornalismo, da divulgação científica e da investigação jornalística. Entre os integrantes estão Angelina Nunes, conselheira da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji); Bia Guimarães, apresentadora e produtora do podcast 37 Graus; Hyury Potter, documentarista e vencedor de premiações internacionais; Joyce Carvalho, diretora de jornalismo da CBN Curitiba; Juliana Nunes, gerente de Jornalismo Digital da Empresa Brasil de Comunicação (EBC); e Juan Torres, especialista em jornalismo de dados e direitos humanos.

Os candidatos devem consultar o regulamento completo antes de concluir a inscrição. O documento reúne as regras, critérios de avaliação e demais exigências do processo seletivo.

A primeira edição da Seleção Petrobras de Jornalismo foi realizada em 2025. As reportagens produzidas pelos bolsistas contemplados podem ser consultadas no histórico disponibilizado pela companhia em sua plataforma oficial.

As inscrições e demais informações sobre a Seleção Petrobras de Jornalismo 2026 estão disponíveis no site oficial da Petrobras.