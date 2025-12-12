PF deflagra operação contra desvio de emendas parlamentares

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (12) a Operação Transparência para apurar suspeitas de irregularidades na destinação de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares. A ofensiva tem como foco possíveis esquemas de desvio de verbas e ocorre no contexto de ações que discutem a necessidade de maior transparência no uso desses recursos.

A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator de processos que questionam a transparência na execução das emendas parlamentares. Nesta etapa, os agentes cumprem dois mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Brasília.

Segundo a Polícia Federal, a investigação busca esclarecer a ocorrência de crimes como peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção.