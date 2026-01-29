PF e CGU investigam suspeita de desvio de R$ 912 mil em recursos públicos no Acre

247 - A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) realizam, nesta quinta-feira (29), uma operação conjunta para apurar suspeitas de irregularidades no uso de recursos públicos destinados à contratação de shows musicais no município de Sena Madureira, no Acre. As investigações indicam que os fatos podem ter provocado um prejuízo de aproximadamente R$ 912 mil aos cofres públicos, envolvendo verbas federais repassadas por meio de emendas parlamentares.

Batizada de Operação Graco, a ação tem como foco contratos firmados pela Secretaria Municipal de Cultura de Sena Madureira para a realização de eventos musicais em setembro de 2024. Segundo a apuração, os recursos utilizados teriam origem nas chamadas “Emendas Pix”, modalidade de repasse direto da União que dispensa convênios formais e prestação de contas prévia, o que amplia o risco de desvios caso não haja controle posterior.

Como parte da operação, policiais federais cumprem 14 mandados de busca e apreensão no Acre e no Distrito Federal. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, em razão do envolvimento de pessoas com prerrogativa de foro, segundo informado pelas autoridades responsáveis pela investigação.

A apuração envolve suspeitas de crimes como associação a organização criminosa, fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro, além de outros delitos conexos que ainda estão sendo analisados ao longo das diligências.

A Polícia Federal informou que as investigações seguem em andamento, com o objetivo de esclarecer o destino dos recursos públicos e identificar todos os responsáveis pelas possíveis irregularidades apuradas até o momento.