PF investiga deputado Eduardo Velloso por desvio de emendas no Acre

247 - A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (29), uma operação para investigar suspeitas de desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares destinadas ao Acre. Entre os alvos da ação está o deputado federal Eduardo Velloso, do União Brasil, conforme apuração divulgada pela TV Globo. A investigação busca esclarecer o possível uso irregular de verbas federais, especialmente emendas individuais conhecidas como emendas PIX, segundo informações preliminares, informa o G1.

De acordo com os dados apurados até o momento, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços vinculados ao parlamentar na cidade de Rio Branco, capital acreana, e também no apartamento funcional utilizado por ele em Brasília. Os investigadores apontam indícios de que quase R$ 1 milhão, proveniente de emendas apresentadas por Velloso, pode ter sido desviado.

A operação faz parte de um conjunto de ações da Polícia Federal voltadas a apurar a destinação e a execução de recursos públicos transferidos por meio de emendas parlamentares, mecanismo que permite repasses diretos para estados e municípios. No caso específico, os investigadores analisam a aplicação dos valores enviados ao Acre e eventuais irregularidades no processo.

Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre os crimes investigados nem sobre possíveis medidas judiciais além do cumprimento dos mandados. A Polícia Federal informou que a apuração segue em andamento e que novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.