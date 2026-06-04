PF e PGR devem decidir sobre nova proposta de delação de Vorcaro na semana que vem

247 - A Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) devem concluir na próxima semana a análise da nova proposta de acordo de colaboração premiada apresentada pelo empresário Daniel Vorcaro. O material foi entregue pela defesa do empresário na última segunda-feira e permanece sob avaliação de investigadores e procuradores. As informações são do G1.

O objetivo da análise é verificar se a nova versão da proposta corrige as falhas identificadas na primeira tentativa de colaboração, considerada insuficiente para a formalização de um acordo. De acordo com fontes envolvidas nas negociações, o novo conteúdo não representa uma mudança significativa na narrativa apresentada anteriormente, sendo visto mais como um aprofundamento das informações já fornecidas.

A avaliação técnica ainda está em curso. Integrantes da PF e da PGR estão revisando integralmente o material para determinar se as informações atendem aos critérios exigidos após a rejeição inicial da proposta. A expectativa é que esse trabalho seja concluído nos próximos dias.

Após a conclusão da análise, representantes dos dois órgãos deverão se reunir para decidir o futuro das negociações. Entre os cenários considerados estão a solicitação de novos ajustes na proposta, a continuidade das tratativas diante de eventuais avanços identificados ou, em última instância, o encerramento das negociações por falta de elementos considerados suficientes para justificar o acordo.

Nos bastidores, integrantes que acompanham o caso afirmam que, até o momento, não foram identificados fatos substancialmente inéditos em relação ao que já havia sido apresentado anteriormente. Ainda assim, ressaltam que qualquer conclusão definitiva dependerá da conclusão da análise completa da documentação entregue pela defesa.

Mesmo que a colaboração premiada não seja formalizada, as investigações em andamento não serão interrompidas. A eventual ausência de um acordo não afeta o prosseguimento das apurações conduzidas pelas autoridades.

A defesa de Daniel Vorcaro sustenta que o empresário mantém disposição para colaborar com as investigações e considera que ele reúne condições para obter os benefícios previstos na legislação destinada a colaboradores. Pela legislação brasileira, acordos de colaboração premiada podem resultar em redução de pena de até dois terços, desde que as informações fornecidas sejam consideradas relevantes e efetivas para o avanço das investigações.