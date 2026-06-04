Vorcaro entrega delação "reformulada, ampliada e aprofundada", e antes do prazo

247 - A defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, entregou à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma nova proposta de delação premiada antes do fim do período autorizado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, para que os advogados tivessem acesso ampliado ao banqueiro, informa Igor Gadelha, do Metrópoles.

A autorização concedida por Mendonça permitia que os advogados retomassem despachos diários com Vorcaro na superintendência da PF, em Brasília, das 9h às 17h. O objetivo da medida era permitir a organização de uma nova proposta de colaboração, após a primeira versão ter sido rejeitada pela Polícia Federal.

Entrega ocorreu antes do fim do prazo

O prazo de acesso ampliado ao banqueiro valeria até 12 de junho. Apesar disso, a defesa decidiu antecipar a apresentação do material. A nova proposta foi entregue aos investigadores durante uma reunião realizada na segunda-feira (1º).

Com a entrega antecipada, os advogados esperam que a PF e a PGR avaliem o documento antes do encerramento do prazo definido por André Mendonça. A expectativa da defesa é que uma resposta chegue ainda antes de 12 de junho, o que permitiria discutir eventuais ajustes, acréscimos ou complementações ao acordo.

Nova proposta foi reformulada

Aliados de Vorcaro afirmam que a nova versão da delação premiada está “reformulada, ampliada e aprofundada” em comparação com a proposta anterior. O primeiro documento apresentado pela defesa havia sido rejeitado pela Polícia Federal.

De acordo com fontes que tiveram acesso ao material, a proposta inclui novas versões envolvendo lideranças de partidos do centrão. Entre as siglas mencionadas estão o PP, de Ciro Nogueira, o União Brasil, de Davi Alcolumbre, e o PSD, de Gilberto Kassab.

Mudança na defesa de Vorcaro

A estratégia jurídica de Daniel Vorcaro passou por mudança recente. Desde 22 de maio, a defesa é liderada pelo advogado mineiro Sérgio Leonardo, que assumiu o comando do caso após a saída de José Luís Oliveira Lima, conhecido no meio jurídico como Juca.

A apresentação antecipada da nova proposta indica uma tentativa da defesa de acelerar as negociações com os investigadores e manter margem para eventuais adequações antes do fim do período de acesso ampliado autorizado pelo STF.