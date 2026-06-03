"Extrema direita começa a tremer", diz Rogério Correia sobre delação de Vorcaro

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) comentou nesta quarta-feira (3) os desdobramentos do segundo acordo de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e as informações que apontam para ligações do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o financista, que também aparece relacionado ao caso do filme "Dark Horse".

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Correia afirmou que a colaboração do banqueiro pode trazer novas revelações sobre pessoas ligadas à extrema direita. “O Vorcaro, com medo de mofar na prisão, parece que vai abrir o bico”, declarou o parlamentar.

Ele sugeriu que os possíveis desdobramentos da delação provocam preocupação entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. “A extrema direita começa a tremer”, afirmou.

Correia também fez referência direta ao senador Flávio Bolsonaro. “Para o Bolsonarinho não tem mais solução”, disse. Segundo o deputado, a delação poderá abordar recursos destinados ao filme "Dark Horse" e os encontros entre Vorcaro e o senador. “Vai contar sobre o dinheiro que ele pagou para o tal filme de mentirinha, e vai dizer o que é que ele foi fazer na casa dele para pedir mais dinheiro”, afirmou.

Ao concluir o comentário, Correia acrescentou: “É muita propina”.

Em Belo Horizonte, Correia participou de uma ação simbólica ao lado de uma torcida organizada do Atlético Mineiro, que entregou ao senador o chamado "título de cidadão BolsoMaster". A iniciativa foi apresentada como um contraponto ao título de cidadão honorário de Belo Horizonte concedido a Flávio Bolsonaro pela Câmara Municipal da capital mineira.