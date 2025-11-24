PF instala películas escuras para evitar que Bolsonaro seja visto na prisão

247 - Após a divulgação de imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro, detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília (DF), a corporação instalou películas escuras no prédio para impedir que o condenado seja visto durante eventuais deslocamentos internos.

A informação foi divulgada pela CNN Brasil nesta segunda-feira (24), um dia depois de virem a público as primeiras imagens de Bolsonaro desde a decretação de sua prisão preventiva. A medida é para 'evitar exposição interna', disseram agentes da PF ao canal.

Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos no caso da trama golpista, foi preso preventivamente na manhã de sábado (22), após tentar violar sua tornozeleira eletrônica.