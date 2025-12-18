PF prende 'número 2' do Ministério da Previdência

247 - O secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, foi preso na manhã desta quinta-feira (18) durante o avanço de uma investigação que apura um esquema de fraudes em benefícios previdenciários. Considerado o número dois da pasta, Portal teve a prisão domiciliar decretada pela Justiça. As apurações se concentram em descontos irregulares aplicados sobre aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A prisão ocorreu no contexto de uma nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada nesta quinta-feira. A ação investiga um esquema de descontos indevidos que atingiu beneficiários do INSS em diferentes estados, com indícios de atuação organizada para a aplicação das cobranças ilegais.

Ainda no âmbito da mesma fase da operação, a Polícia Federal realizou buscas relacionadas ao senador Weverton Rocha (PDT-MA). As diligências fazem parte da apuração sobre fraudes em descontos aplicados indevidamente sobre aposentadorias e pensões, prática que teria causado prejuízos a milhares de beneficiários da Previdência Social.

A ofensiva desta quinta-feira também resultou na prisão de Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.