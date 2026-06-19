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      PF pressiona por transferência de Daniel Vorcaro para a Papudinha

      Direção da Polícia Federal avalia que corporação não tem estrutura adequada para custódia e defende envio do empresário para outra unidade prisional

      PF pressiona por transferência de Daniel Vorcaro para a Papudinha (Foto: Reprodução )
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      247 - A cúpula da Polícia Federal (PF) tem demonstrado insatisfação com a permanência do banqueiro Daniel Vorcaro nas dependências da Superintendência Regional da corporação em Brasília. A informação foi revelada pelo jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, e expõe o desconforto interno de dirigentes da instituição com a manutenção da custódia do empresário em uma unidade que, segundo eles, não foi projetada para funcionar como estabelecimento prisional.

      Nos bastidores, integrantes da direção da PF argumentam que a corporação não dispõe de estrutura adequada para manter presos por longos períodos. De acordo com fontes ouvidas pela coluna, a superintendência não conta com carceragem apropriada nem com os serviços necessários para esse tipo de custódia.

      O caso envolve Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, cuja situação prisional está sendo analisada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Cabe ao magistrado decidir se o banqueiro permanecerá na sede da PF ou será transferido para outra unidade.

      Entre as alternativas defendidas por integrantes da corporação está a transferência de Vorcaro para o presídio do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”. Segundo relatos obtidos pela coluna, a avaliação interna é de que o local possui condições mais adequadas para receber o banqueiro.

      Uma fonte da cúpula da PF resumiu o incômodo da instituição com a atual situação: “Qual razão de manter um preso nas nossas instalações? Papudinha é enorme, não precisa colocar junto com ninguém”.

      Apesar da pressão da Polícia Federal, interlocutores afirmam que André Mendonça tem resistido à ideia de encaminhar Vorcaro para a Papudinha. Um dos motivos apontados seria a presença no local de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), que também figura entre os investigados relacionados ao chamado Caso Master.

      A PF já formalizou ao ministro um pedido para que o empresário seja transferido para outra carceragem. Até o momento, entretanto, não houve decisão sobre o requerimento.

      Outra possibilidade analisada pelas autoridades seria o encaminhamento de Vorcaro para a ala destinada a presos vulneráveis no Complexo Penitenciário da Papuda. Ainda assim, existem preocupações relacionadas à segurança do banqueiro caso a transferência seja efetivada.

      Enquanto a definição não ocorre, Daniel Vorcaro segue custodiado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, em uma situação que continua gerando desconforto entre integrantes da alta direção da corporação.

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